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Televizyon
Haber Giriş: 01.02.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Ebru’dan şarkı yarışması

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Ebru’dan şarkı yarışması
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Ebru Gündeş’in sosyal medya hesaplarından duyurduğu “Ebru Gündeş Dinliyor” projesinin detayları belli oldu.

Ebru Gündeş’in müzik dünyasına yeni yetenekler bulmak amacıyla düzenlediği dijital yarışma kapsamında katılımcılar, kendi şarkılarını içeren videoları ebrugundesdinliyor.com adresine gönderecek.

Şarkılar, Ebru Gündeş’in YouTube kanalında yayınlanacak. En çok görüntülenen beş şarkı finale kalacak. Ve birinciyi Gündeş’in başkanlığını yaptığı jüri belirleyecek.

Ebru’dan şarkı yarışması


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