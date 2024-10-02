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Ebru Şallı tanık olarak dinlendi

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#Ebru Şallı#Esin Övet#Doktor Alp A.
Ebru Şallı tanık olarak dinlendi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:59

GAZETECİ Esin Övet, göz kapağı ve kaş kaldırma operasyonunun ardından sağ gözünün yüzde 90 görmediğini, sol gözünü ise tamamen kaybettiğini ileri sürerek doktor Alp A. ile estetik kliniğine maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.

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İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ebru Şallı tanık olarak dinlendi. Operasyonun ardından Övet’in çok kötü bir süreç yaşadığını belirten Şallı, “Doktorlar artık görme kazancının olmayacağını söyledi. Esin artık üretemiyor, işlerini yapamaz hale geldi. Sosyal hayattan kendini soyutladı. Vefat eden babasıyla da hastalığı döneminde ilgilenemedi. Maddi ve manevi zarara uğradı. ‘Başka insanlar böyle sorun yaşamasın, insanların sesi ol’ diyerek dava açmasını biz söyledik” dedi.

Esin Övet ise operasyonun ardından doktorunun kendisini yok saydığını ve arayıp sormadığını belirtti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 

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#Ebru Şallı#Esin Övet#Doktor Alp A.

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