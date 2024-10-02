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İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ebru Şallı tanık olarak dinlendi. Operasyonun ardından Övet’in çok kötü bir süreç yaşadığını belirten Şallı, “Doktorlar artık görme kazancının olmayacağını söyledi. Esin artık üretemiyor, işlerini yapamaz hale geldi. Sosyal hayattan kendini soyutladı. Vefat eden babasıyla da hastalığı döneminde ilgilenemedi. Maddi ve manevi zarara uğradı. ‘Başka insanlar böyle sorun yaşamasın, insanların sesi ol’ diyerek dava açmasını biz söyledik” dedi.

Esin Övet ise operasyonun ardından doktorunun kendisini yok saydığını ve arayıp sormadığını belirtti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.