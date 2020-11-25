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Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Ebru Şahin'e İspanya’dan ödül

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Ebru Şahin'e İspanya’dan ödül
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EBRU Şahin, “Hercai” dizisinde canlandırdığı ‘Reyyan’ rolüyle İspanya’da ödül aldı.

Dizinin yayınlandığı Avrupa ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, İspanya’nın en prestijli ödül organizasyonlarından Premios Telenovelas Espana’da “en iyi karakter” ödülünün sahibi oldu. İspanya’nın Televizyon Oscar’ları olarak bilinen törende ödüle layık görülen oyuncu için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Ebru Şahin, “Hercai”nin yayınlandığı İsviçre’de de çok seviliyor, öyle ki ülkede dizinin adı ‘Reyyan’ olarak değiştirildi.

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