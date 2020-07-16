Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Ebru Şahin'in hayattı hakkında bilgiler
Haklarında çıkan aşk dedikoduları çıkan basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, el ele görüntülendi. Cedi Osman- Ebru Şahin birlikteliği sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Setlere ara veren Ebru Şahin’in hayatıyla ilgili bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 11 yaşından bu yana lisanlı sporcu olmasına rağmen meslek olarak oyunculuğu seçti. İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizileriyle tanınan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda ve Boğa burcu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle