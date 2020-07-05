Ebru Şahin kimdir? İşte Ebru Şahin'in hayatı ve biyografisi
Ebru Şahin kimdir? Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde bu yıl ödül alacak olan Ebru Şahin dikkatleri üzerine çekiyor. Genç ve başarılı oyuncu Ebru Şahin'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte, Ebru Şahin'in hayatı ve biyografisi.
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.
Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
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