'Ebru Ener ile Yeni Gibi'nin sunucusu Ebru Ener: Bir boya fırçasıyla hayaller gerçek oluyor

Haberin Devamı

◊ “Ebru Ener ile Yeni Gibi” bugün başlıyor...

- Çok heyecanlıyım çünkü yıllardır yaptığımız bu iş artık televizyon sayesinde çok daha fazla kitlelere ulaşacak. Birçok insan doğru boya seçimi ile aslında her şeyin yenileceğini bilmiyor için de bir çığır açacak programımız...

◊ Programda seyirciyi neler bekliyor?

- Bir boya bir fırçasıyla hayalinizdeki her şeyi gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. En önemlisi de tüm bunlara kadınların gücünün nasıl yetebileceğini izleyecek olmanız.

KENDİ EVİM ARAŞTIRMA MERKEZİM

◊ Bugüne kadar birçok evi yenilemişsinizdir. Kendi evinizde de çok sık bu tarz değişiklikler yapar mısınız?

- Hep şunu söylüyorum. Evim benim araştırma ve geliştirme merkezim. Her şeyi ilk önce kendi evimde uygular, denerim. Kanaat getirirsem de projelerimde kullanırım. Bundan sebep sıkıldıkça sık sık evimi yeniliyorum.

Haberin Devamı

◊ “Ebru Ener ile Yeni Gibi” programında esinlendiğiniz dekorasyon tarzınız var mı?

- Ben her tarzı seviyorum çok klasik bir eve de bayılıyorum, boho tarzı evlere de... Burada öncelik konuk olduğumuz ev sahiplerinin hayallerini gerçekleştirmek.

◊ Bugüne kadar yaklaşık kaç ev yenilediniz?

- Oldukça çok, tam sayısını bilmiyorum açıkçası... Ama benim bir projeyi yapabilmem için ev sahibiyle sinerjimin çok iyi tutması gerekiyor. Yoksa verimli olamam o projeyi de kabul etmem.

RENKLERİ DOĞRU KULLANMAK MEKANIN HAVASINI DEĞİŞTİRİR

◊ Dekorasyonda kullanılan renklerin duygusal atmosferi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

- İnanılmaz etkiliyor hele de küçük, dar ve az ışık alan alanlarda çok büyük işler yapmadan sadece renkleri doğru kullanarak da mekanın bütün havasını değiştirebilirsiniz.

◊ İzleyicilerin günlük hayatta kullanabilecekleri tavsiyeleriniz de olacak mı?

- Olmaz olur mu programımızın temel amacı da bu aslında. Küçük bütçelerle yapılan büyük işler... Günün sonunda maliyetleri size gösterdiğimizde ve sonucu gördüğünüzde hepiniz şoke olacaksınız.

◊ Gelecek trendleri göz önünde bulundurarak dekorasyonda hangi renkleri ve dokuları öngörüyorsunuz?

- Ev dekorasyon trendleri birkaç senedir illaki dikkatinizi çekmiştir çok sade ve düz mobilyalar doğal ahşap parçalara doğru yöneliyor.

Haberin Devamı

Nasıl ki yediğimiz, içtiğimizde daha organik daha saf olana yöneldiysek ev dekorasyonun da trendler bu doğrultuda gidiyor. Sakin ve doğal olan bu tarza ben de bayılıyorum.

KADIN DAYANIŞMASINA ÖRNEK OLACAĞIZ

◊ “Ebru Ener ile Yeni Gibi” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Programımız insanların küçük bütçelerle yaşam alanlarında nasıl mucizeler yaratabileceğini gösterecek. Birçok kadına sermayesi olmadan iş sahibi olabileceğini de öğretecek. Bir diğer taraftan da boyama yapmanın psikolojimize nasıl iyi geldiğini gösterecek. Kadın dayanışması, kadınların gücüne çok önemli bir örnek olacak.