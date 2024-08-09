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Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar kadrosunda

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#Ebru Cündübeyoğlu#Arka Sokaklar#KANALD
Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar kadrosunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 17:31

Efsane dizi Arka Sokaklar, yeni sezon için ses getirecek bir transfer yaptı. Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu. “Candan Ceylanlı” karakterini canlandıracak olan Cündübeyoğlu, sert mizaçlı bir emniyet müdürü olarak tüm ekibin korkulu rüyası olacak.

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Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar, 19’uncu sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezon çekimleri yakında başlayacak olan polisiye dizi oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor.

 EKRANLARA DÖNÜYOR

 Geniş kitlelerce tanınan Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar ile ekrana geri dönüyor. Dizinin yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak olan Cündübeyoğlu, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. Ebru Cündübeyoğlu dizide güçlü bir kadın Emniyet Müdürü olan “Candan Ceylanlı” karakterine hayat verecek.

 ARKA SOKAKLAR KANAL D’DE

Zafer Ergin, Şevket Çoruh Özgür Ozan, Oya Okar Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol, Nazlı Tosunoğlu, Gaye Gürsel, Hülya Kalebayır, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Ecem Oz, Mustafa Efe Günay gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, 19’uncu sezonuyla Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

 

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#Ebru Cündübeyoğlu#Arka Sokaklar#KANALD

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