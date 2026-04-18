Ebru Aytemur: Gonca gri bir karakter

Dizide bebeğini kaybettiği sahnelerdeki performansıyla izleyicinin hafızasına kazınan oyuncu, Gonca’yı duygularını kolay ifade edemeyen, öfkesini ise açıkça ortaya koyabilen gri bir karakter olarak tanımladı.

Aytemur, bu rolün kendisine farkındalık kazandırdığını şöyle anlattı:

“İnsanların duygularını ifade etme biçimi çok farklı olabilir ama hepsinin altında çok insani bir kırılganlık var.” Kariyerinde alışılmışın dışına çıkmayı sevdiğini belirten oyuncu, ileride çok daha karanlık rollerde yer almak istediğini söyledi: “Karanlık, hatta biraz tehlikeli bir karakteri oynamak isterim.”

TARZI BİR ZIRH GİBİ

Ebru Aytemur, ‘Eşref Rüya’da Gonca’nın kostüm sürecine aktif olarak dahil olduğunu söyledi:

“Gonca’nın stili aslında onun zırhı gibi. Kostüm ekibiyle birlikte çalışarak karaktere küçük ama etkili dokunuşlar yaptık.” Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda daha teknik bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Aytemur, “İlk başladığımda oyunculuğu daha çok doğru yapmak üzerine düşünüyordum. Şimdi ise daha çok hissetmeye ve karakterle gerçekten bağ kurmaya odaklanıyorum” şeklinde konuştu.