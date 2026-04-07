Ebru Aytemur: Aşka inanmak istiyorum

“Eşref Rüya” hakkında konuşan oyuncu, “Çok güzel bir dizi. Necip Memili çok özel bir karakter, onunla partner olduğum için çok mutluyum” dedi.

Oyuncu, aşk hayatı ve sevgili kriterleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Şu an hayatımda aşk yok. Aşka inanmak istiyorum ama kriterlerimden bahsetmek istemiyorum. Kriterlerimin dışında biriyle de aşk yaşayabilirim. Şu an işime odaklanmış durumdayım, aşk olursa olur.”

Egolu oyuncular değiller

Ebru Aytemur, “Eşref Rüya”nın başrolleri Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un “egolu oyuncular” olup olmadığı sorusuna “Hayır, ikisi de çok iyi oyuncular. Onlardan çok şey öğrendim” yanıtını verdi.

