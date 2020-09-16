Ebru Akel kaç yaşında, kimdir? Ebru Akel ile ilgili bilgiler

Ebru Akel gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Sunduğu programlar ve oynadığı diziler ile çok konuşulan Akel geçtiğimiz temmuz ayında eşinden ayrıldığı haberleri ile gündeme gelmişti. Peki Ebru Akel kimdir, kaç yaşında? İşte sevilen birçok dizide rol alan ve televizyon programını sunan Ebru Akel ile ilgili bilgiler…

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 İzmir doğumlu Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusu.

Akel, İzmir'de doğdu. Ablaları Deniz ve Şeniz'den sonra ailenin üçüncü kız çocuğudur. Yedi yaşında bale eğitimi almaya başladı. İzmir Gazi İlkokulu'ndan mezun oldu.

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimi aldı.

1996'da ilk oyunculuğunu Hiç Bana Sordun mu adlı televizyon dizisinde gerçekleştirdi. Ardından 1997'de Motor Life adlı televizyon programını sundu. 1998'de Eltiler dizisinde yer aldı.

1998'de brt'de yayınlanan Sihirli Ayna isimli moda programını sunmaya başladı ve 2000'e kadar devam etti. Ayrıca 1998-2000 arasında dönemin ses getiren Star TV dizisi Kara Melek'te oynadı. 2000'de Benim İçin Ağlama, 2001'de ise Kumsaldaki İzler isimli iki dizide rol aldı.

2001'de tekrardan sunuculuğa dönen Akel, Hepsi Gerçek isimli reality şovun dışında Best Model of the World gibi birçok güzellik yarışmalarını sundu.

2003'te ise Türk televizyonculuğunda yeni bir dönem olan evlilik programlarında sunuculuk yaptı. Show TV'de yayınlanan Ben Evleniyorum, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı, İkinci Bahar ve Gelinim Olur musun? adlı televizyon programlarını sundu. 2005'te Size Anne Diyebilir miyim? adlı programla 8,5 saat boyunca canlı yayında sunuculuk yapması kariyerinde bir rekor kırmıştır. Bunun dışında Gönüllerde İkinci Bahar adlı bir başka evlilik programını sunmuştur.

2005'te Loreal ile anlaşma yapan Akel, 2 yıl boyunca saç modelliği yaparak uluslararası anlaşma imzalayan ilk Türk model oldu. Bunun dışında birçok reklam filminde yer aldı.

2005'te Hayaller Gerçek Oluyor isimli Kanal D yarışmasını sundu. Ayrıca başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik ve Özgü Namal'ın paylaştığı Organize İşler isimli sinema filminde "Nilüfer" karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Cem Davran ile başrolünü paylaştığı İlk Göz Ağrısı dizisinde rol aldı. 2006'da ise başrollerini Kadir İnanır, Melisa Sözen ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı, atv'de yayınlanan Azap Yolu isimli dizide önemli bir rol oynadı.

Oyunculuğun yanında sunuculuğu da sürdüren Akel, 2006 ve 2007'de iki sezon boyunca atv'de yayınlanan Oryantal Star adlı yarışmayı sunmuştur

2008'de Abdullah Oğuz'un yapımcısı ve yönetmeni olduğu Sıcak isimli sinema filminin başrollerini Cem Özer, Gürgen Öz ve Hazım Körmükçü'yle paylaştı.

2010,2011 yılında Star Tv de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde 'Biricik' rolünü canlardırdı.

atv'de yayınlanan, başrollerini Duygu Yetiş, Kenan Ece ve Larissa Gacamer'in paylaştığı Krem isimli dizide önemli bir rol oynadı.

2015'te ise Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışmanın 2. sezon sunuculuğunu yapıyordu ancak yarışmanın bitmesi üzerine yarışmadaki sunuculuğu bıraktı.

EBRU AKEL EŞİNDEN BOŞANDI

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın 14 Temmuz 2020 tarihli haberine göre son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Aile büyükleri evlilik için çok mücadele verse de, pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi. Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi.

ÖZER SANCAK KİMDİR?

Özer Sancak iş adamıdır. Babası Ethem Sancak’tır.