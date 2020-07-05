Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yalan Dünya dizisinde 13 bölüm yer aldı. Sen Benimsin adlı dizide ve Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda yer aldı.Şimdiye kadar 5 civarında film ve dizide rol alan Ebrar Alya Demirbilek, Meleklerin Aşkı dizisinde Şirin Çekilmez karakterini canlandırdı.