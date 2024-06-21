Duygusal ve fedakâr: Yağmur Tanrısevsin

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Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, “Çok nahif, samimi ve sakin bir enerjin var. Hep böyle misin” sorusuna “Çoğunlukla evet ama tabii hep böyle değilim. Çalışırken, yaratma aşamasında en iyiyi yapmaya odaklı olduğum için stresli olabiliyorum, o zaman bu kadar sakin kalamıyorum, haksızlık karşısında da öyleyim. Sevdiğim insanların bilerek canını sıkan olursa bambaşka bir Yağmur da görebilirsiniz. Bir oyuncu olarak duygularımı çok daha yoğun ve derin yaşayabiliyorum ama kontrol çoğunlukla bende” diye yanıt verdi.



HİÇ PİŞMAN OLMADIM



Tanrısevsin “Bugünkü aklım olsaydı öyle yapmaz, şöyle yapardım dediğin bir şey var mı” sorusunu da yanıtladı: “Bugüne kadar yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım daha çok bu neden başıma geldi diye sorgulayıp o konudan bir ders çıkarmak yolunda ilerledim. Sonuçta hepsi bir deneyim benim için ama çok duygusal ve fedakâr bir yapım var, bu konuda çok üzüldüğüm zamanlar oldu.”

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Seramiği askıya aldım

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun olan ve Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bazı seramiklerinde imzası olan Yağmur Tanrısevsin “Atatürk Kültür Merkezi’nin yapımında bir katkım olduğundan dolayı çok gururluyum. 2024 senesiyle birlikte çok heyecanlı olduğum yeni projelerimle ilerleyeceğim yoğun bir döneme girdim. Seramik alanında da hayallerim var ama biraz askıya aldığım bir dönemdeyim” dedi.