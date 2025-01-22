Duygulanmamak elde değil.. 'Hemen annemi aradım... Ağlamaya başladı'

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David Beckham, Dünya Ekonomik Forumu toplantısının da konukları arasındaydı bu yıl.

İsviçre'nin Davos kentindeki forumda aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi de olan Beckham, savunmasız çocukların haklarını koruma konusundaki liderliği ve yardımseverliği nedeniyle Kristal Ödül'e değer görüldü.

Beckham, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlerin potansiyaline her zaman inandığını söyledi. Kendilerine zaman ayrılıp fırsat ve cesaret verildiğinde gençlerin sahip oldukları bütün kapasiteye ulaşabileceklerini belirtti.

'KIZIM VE BÜTÜN KIZLAR ERKEK KARDEŞLERİYLE EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLMALI'

David Beckham kendisinin de gençlik yıllarında futbol konusunda ailesi, öğretmenleri ve antrenörleri tarafından çok desteklendiğini sözlerine ekledi.

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Ayrıca genç kadınların hayata katılmasının önemine de değindi Beckham. "Kız çocukları şiddet, ayrımcılık ya da yoksulluk yüzünden geri kalıyor" diyen Beckham kız çocuklarının da fırsata ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Victoria Beckham ile evliliğinden üç oğlu ve bir kızı olan Beckham ailesinin en küçük çocuğu Harper'a da değindi konuşmasında. "Kızım Harper'ın da ağabeyleriyle aynı fırsatlara sahip olmasını istiyorum" dedi. Aynı şeyi dünyanın her yerindeki kız çocukları için dilediğini de sözlerine ekledi.





ARTIK KRAL CHARLES İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

David Beckham törenden sonra verdiği röportajda da kendisini çok heyecanlandıran bir gelişmeden söz etti...

Meraklıların bildiği gibi David Beckham geçen yıl İngiltere Kralı Charles tarafından kurulan eski adı Prince's Trust olan King's Trust adlı vakfın elçisi olarak seçildi. İşte Beckham röportajda bu konuya da değindi.

İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte yaptıkları çalışmalardan söz eden Beckham "Bu aileyle ilgili herhangi bir şeyden söz ederken daima duygulandığını" söyledi.

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Beckham "Ben her zaman kraliyet ailesinin büyük bir destekçisi oldum. Ayrıca kraliyet ailesiyle ilgili her şeye hayranlık duyan bir ailede büyüdüm" dedi.

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'ANNEM HABERİ DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLADI'

Hatta Kral Charles'ın kurduğu vakfın bir parçası olması kendisine teklif edildiğinde neler yaşadığını da şöyle anlattı: "Kral, bana vakfında çalışmamı söylediğinde büyük onur duydum, kendimi ayrıcalıklı hissettim. Hemen anneme telefon ettim."

Beckham'ın söylediğine göre annesi Sandra bu haberi alınca o kadar sevindi ki gözyaşlarına boğuldu.

David Beckham bu arada Kral Charles'a övgüler de yağdırdı. Onun hakkında "Bizim kralımız inanılmaz bir adam. Sadece son beş ya da 10 yıldır değil on yıllardır inanılmaz bir adam" diye konuştu.

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Kral Charles ile ortak merakları olduğunu da hatırlattı David Beckham. İkisinin de arıcılıkla ilgilendiğini, ikisinin de kırsal yaşama merak duyduğunu anlattı.

Victoria ve David Beckham, geçtiğimiz yılın son ayında Londra'yı ziyaret eden Katar Emiri ve eşi onuruna verilen yemeğin de konukları arasında yer aldı.





Ama bu onların İngiliz kraliyet ailesinin bir etkinliğine ilk katılışı değildi. Beckham çifti 2011'de Prens William ile Kate Middleton'ın düğününe de davetliydi. Hatta o sırada Victoria kızı Harper'a hamileydi.









Beckham çifti 2018'de de bu kez Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde yer aldı.

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David 2003'te, Victoria Beckham da 2017'de kraliyet nişanıyla ödüllendirildi. Şimdi başta kendisi olmak üzere herkesin beklediği David'in artık bir şövalye unvanı alması.