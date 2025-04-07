Duygulandıran tanıtım... Eşref ve Rüya yetimlerin yüzünü güldürdü!

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Sezen Aksu'nun "Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hâlâ güvensizliğim" sözleri eşliğinde ikilinin yetimhanedeki çocuklarla bir araya gelip hediyeler verdikleri anlar izleyenleri duygulandırdı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI, GÜNDEM OLDU

"Elimde Eşref'le ilgili öyle bir şey var ki..." başlığıyla yayınlanan, Nisan'ı Çiğdem Komiser'le konuşurken gören Eşref'in ortada bir şeyler döndüğünü fark ettiği anların da yer aldığı tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz Youtube'da 2 milyon izlenmeyi geçti. Binlerce beğeni ile yorum alan tanıtım, sosyal medyada da gündem oldu.

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RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez aynı projede buluşturan dizide ikiliye Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik ediyor.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.