Duygu yüklü hikayesiyle Dilek Taşı başlıyor…‘’Bir gün seni mutlaka bulacağım kızım…’’

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1980’lerde geçen, dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden çok konuşulan Dilek Taşı’nın ilk bölümünün özeti şöyle;

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

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Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı, 7 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…