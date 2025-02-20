Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuş

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Babasına karşı açtığı 10 milyon liralık tazminat davası süren Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde “Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah!” dedi.

Duygu Nebioğlu kafa karıştıran paylaşımı hakkında ise açıklama yapmak istemedi. Tazminat davasının duruşmasının Adalet Bakanlığı’nın UYAP Bilişim Sistemi üzerinden görüleceğini belirten Nebioğlu “Karar, UYAP duruşması sonrası çıkacak. 36 yıldır çocuklarını bildiği kanıtlandı, prosedürler konuşulacak. Kimseyle görüşmek istemiyorum, bu süreçte oldukça yıprandım” diye konuştu.