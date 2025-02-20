×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuş

Güncelleme Tarihi:

#Duygu Nebioğlu#Metin Akpınar#UYAP Bilişim Sistemi
Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 08:18

Babasının Metin Akpınar olduğunu yıllar sonra mahkeme kararıyla tescil ettiren Duygu Nebioğlu sosyal medyada merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Babasına karşı açtığı 10 milyon liralık tazminat davası süren Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde “Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah!” dedi.

Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı: 36 yıldır bizi biliyormuş

Duygu Nebioğlu kafa karıştıran paylaşımı hakkında ise açıklama yapmak istemedi. Tazminat davasının duruşmasının Adalet Bakanlığı’nın UYAP Bilişim Sistemi üzerinden görüleceğini belirten Nebioğlu “Karar, UYAP duruşması sonrası çıkacak. 36 yıldır çocuklarını bildiği kanıtlandı, prosedürler konuşulacak. Kimseyle görüşmek istemiyorum, bu süreçte oldukça yıprandım” diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Duygu Nebioğlu#Metin Akpınar#UYAP Bilişim Sistemi

BAKMADAN GEÇME!