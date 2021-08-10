Duygu Batu kimdir, kaç yaşında? Paylaş Benimle'nin konuğu Duygu Batu hakkında bilgiler
Paylaş Benimle'nin konuğu Duygu Batu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Daha önce de Katarsis programına katılan Duygu Batu, yaşadığı kötü günlerini ve yazarlık sürecini anlatmıştı. Duygu Batu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı. Peki, Duygu Batu kimdir, kaç yaşında? P
Duygu Batu, 25 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Beyoğlu Ayşe Ege Anadolu Kız Meslek Lisesini bitirdi. Bu süre zarfında Batı Avrupa Bölgesi şiir ikinciliği, “Halata Bağlı Gemi” adlı öyküsüyle Türkiye çapında mansiyon ödülü, “Siyam Balığının Kötü Çocuğu” adlı öyküsüyle Türkiye üçüncülüğü, “2023’te Türkiye” adlı yazısıyla Türkiye çapında mansiyon ödülü, Beyoğlu ilçesi şiir okuma yarışmasında ikincilik ödülü olmak üzere altı ödül aldı. Ayrıca “Penguen” adlı makalesi Bulgaristan’da yayımlandı. Batu, Işık Üniversitesi Odyometri bölümü mezunudur. Duygu Batu, halen özel bir kliniğin çağrı işitme cihazları merkezinde odyometrist olarak çalışıp, bir yandan da yazmaya devam ediyor.