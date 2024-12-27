Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) filmi ekranlara geliyor!

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Düşler Bahçesi filmi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2012 yapımı film bir ailenin hayatlarına yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları sıra dışı maceraya odaklanıyor. İşte ayrıntılar...

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam arayan Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev bulur.

Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrenince işler karışır. İlk şaşkınlığın ardından aile, terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verir. Onları maddi ve manevi açıdan zorlu, fakat umut ve tutkuyla dolu bir serüven beklemektedir.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon

Scarlett Johansson

Thomas Haden Church

Colin Ford

Maggie Elizabeth Jones

Angus Macfadyen

Elle Fanning

Patrick Fugit