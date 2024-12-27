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Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) filmi ekranlara geliyor!

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Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) filmi ekranlara geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 18:18

Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo) konusu ve oyuncu kadrosu, bu akşam ekranlara gelecek filmle beraber merak konusu oldu. 2012 yılında vizyona giren film komedi ve dram türünde. Matt Damon ve Scarlett Johansson'ın başrolde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Cameron Crowe oturuyor. Peki Düşler Bahçesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Düşler Bahçesi filmi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2012 yapımı film bir ailenin hayatlarına yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları sıra dışı maceraya odaklanıyor. İşte ayrıntılar...

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam arayan Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev bulur.

Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrenince işler karışır. İlk şaşkınlığın ardından aile, terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verir. Onları maddi ve manevi açıdan zorlu, fakat umut ve tutkuyla dolu bir serüven beklemektedir.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon
Scarlett Johansson
Thomas Haden Church
Colin Ford
Maggie Elizabeth Jones
Angus Macfadyen
Elle Fanning
Patrick Fugit

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