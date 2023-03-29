Duruşma günü geldi: Boşanalım bitsin!

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Dizinin yeni bölümünde;

Özer'in şartını yerine getirerek sahip olduğu her şeyden vazgeçen Rüçhan, özgürlüğüne kavuştu. Uzun saatler sonunda malikaneye geri dönen Rüçhan'ın sınavı bununla bitmedi.

Karısını karşılayan Özer, onu evden kovdu. Elinde valiziyle kalakalan Rüçhan, sığınmak için Türkan'ın evini seçti.

Sorgusuz sualsiz kayınvalidesini içeri alan Türkan, her zamanki gibi ona destek oldu. Türkan'ın sıcak tavrı Rüçhan'ı yıllar öncesine götürdü.

RÜÇHAN, TÜRKAN'IN OMUZUNDA AĞLADI

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Babasının telefondaki konuşmasını duyan Mustafa, Özer'e saldıran kişiyi Rüçhan'ın azmettirdiğini öğrendi.

Malikaneye gidip babasıyla yüzleşen Somer, sözleriyle Mustafa'yı kızdırdı.

Annem yıllarca sana tahammül etti.

Tıpkı annesi gibi Somer de gidecek yeri kalmadığını düşündü ve kendini Türkan'ın evinde buldu.

Özer ve Rüçhan arasında yaşanan kriz Türkan ile Somer'i birbirine yakınlaştırdı.

Dün geceden beri düşünüyorum. Gurur falan yapmayacağım. Ben seni çok seviyorum ve senden geçemiyorum...

Oğlu ile konuşan Rüçhan, Özer'in özgürlüğü karşılığında bütün hisselerini ve gayrimenkullerini alıp, banka hesaplarına el koyduğunu söyledi.

Bir katile, bir suçluya bakar gibi baktı gözlerime... Yıllarca beni sevsin diye bekledim. Demek ki sevmeye başlamış ondan bu hayal kırıklığı...

Annesini ihbar eden kişinin Nesrin olduğunu düşünen Somer, kayınvalidesi ile yüzleşti. Nesrin, kaseti Ayla'ya teslim ettiğini söylese de Somer'i inandıramadı.

Ben yüze gülen arkadan iş çeviren bir kadın mıyım?

Mustafa ile ayrılığının altındaki nedeni öğrenmeye çalışan Derya, Sevilay'ın kapısına dayandı.

Rüçhan'ın Türkan'ın evinde kaldığını öğrenen Nesrin, yüzleşmek için kızının evine gitti.

NESRİN ZAN ALTINDA KALDI

Kasetin polise ulaşmasından hiçbir suçunun olmadığını Rüçhan'a anlatmaya çalışan Nesrin, dünürünü inandıramadı.

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Bir gün bu söylediklerinize çok pişman olacaksınız ama o gün yüz yüze gelmeyelim. Artık size üzülecek bir vicdan kırıntısı dahi kalmadı içimde...

Yaşananlar yetmezmiş gibi bir de Sevilay, Türkan'ın kapısına gelerek ondan makinelerin parasını istedi. Elinde avucunda ne varsa Sevilay'a veren Türkan, kalan borcu da çalıştıkça ödeyeceğini söyledi.

SEVİLAY, KAPIYA DAYANIP BORCUNU İSTEDİ

Türkan'ın zor durumda kalmasını istemeyen Rüçhan, parmağındaki yüzüğü ve kolyeyi satarak parasını ona verdi.

Türkan ile konuşan Rüçhan, içinde tuttuklarını anlattı. Oğlunu kaybetmekten korktuğu için Türkan'a kötü davrandığını itiraf eden Rüçhan "Senin sevgiyle hükmetme gücün var" dedi.

Somer'in restoranından ayrıldıktan sonra iş arayışına giren Türkan, evlere gündeliğe gitmeye başladı. Karısını temizlik yaparken gören Somer, çok üzüldü.

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Rüçhan'dan hesap sormaya giden Mustafa, öz babasıyla ilgili bilmediği şeyler öğrendi.

Kocamı ve oğlumu korumak için bana başka bir yol bırakmadınız.

İzmir'e dönmeden önce Mustafa ile son kez buluşan Derya, sevgilisinin evlilik teklif ederken taktığı yüzüğü geri verdi.

Avukatı ve şoförünün yüz çevirdiği patronunu arayan Ayla, evden aldığı aile albümünü Rüçhan'a götürdü.

Dava öncesi Türkan ile görüşen Somer, sözleri ile boşanma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Yarın mahkeme 09.00'da. Edremit Adliyesi'nde... Ben gelir seni alırım.

Rüçhan'ın evi terk etmesini fırsat bilen Sevilay bavulunu da alarak Korman Malikanesi'ne gitti.

Herkesin Rüçhan'ın ihbar eden kişinin Nesrin olduğunu düşünmesi Özer'i rahatsız etti. Özer, Sadık ve Nesrin'in evine giderek konuşmakaydını polise veren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

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RÜÇHAN'IN KAYDINI POLİSE BEN VERDİM

Dizinin final sahnesinde,

Somer, duruşmaya saatler kala Türkan'ı evden almaya gitti. Rüçhan ise "Gitme Türkan" diyerek gelinine engel oldu.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN