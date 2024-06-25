“Duru senin kızın değil!” Yalan'da büyük oyun deşifre oluyor

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Berrin ile Duru’nun bebeklik fotoğrafında kızı Hazal’a ördüğü patikleri gören Melike, Duru’nun sırtındaki doğum lekesini fark edince bir şok daha yaşadı. Ablası Hülya’ya gidip, ondan patikleri istedi. Gerçeğin peşine düşen Melike’nin bu anları ablası Hülya’yı da paniğe sürükledi.



Berrin ve Hülya, Melike’yi tekrar cezaevine göndermek için plan yaptı. İkili planlarını gizli gizli yürütmeye çalışsa da Hazal, Berrin’in peşine düştü ve annesinin Hülya ile buluştuğunu gördü. Planın Melike’ye zarar vermek olduğunu öğrenen Hazal’ın ne yapacağı ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

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“DURU SENİN KIZIN DEĞİL!”

Yalan final sahnesi ile de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Annesi Berrin’in tepkisinden dolayı Melike ve Hazal’ı partiden kovmak zorunda kalan Duru, Melike’nin iş yerine giderek yarışmadan kazandığı para ödülünü onunla paylaşmayı teklif etti. Teklifi kabul etmeyen Melike ise Duru’ya “İnsanlara kalbinle bakmayı dene olur mu? Belki o zaman birini kırdığında parayla telafi edemeyeceğini anlarsın.” dedi. Duydukları karşısında daha fazla dayanamayan Duru bayıldı. Duru’yu hastaneye yetiştiren Melike ise onun bebekken kalbinden operasyon geçirdiğini öğrendi. Berrin’in doktorun sorularına cevap verememesi Melike’nin şüphelerini bir kez daha tetikledi.

Daha fazla dayanamayan Melike, Berrin’in karşısına dikilerek ondan hesap sordu. Berrin’in iyice paniklediğini görünce de; “Duru senin kızın değil!” dedi. Etrafında dönen yalanların bir bir farkına varan Melike’nin gerçeği ne zaman öğreneceği ise büyük merak konusu oldu.



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Yönetmen koltuğunda Hakan İnan’ın oturduğu; senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımını Süreç Film yapımcılığını ise Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. Yalan’ın oyuncu kadrosunda ise; Aslıhan Güner , Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Yalan, heyecan dolu yeni bölümleriyle yaz boyunca her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.