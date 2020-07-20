Dursiye Sağlam’ı kim öldürdü, katili kimdi? Müge Anlı’daki Dursiye Sağlam cinayetinin ayrıntıları

11 Şubat 2020’de Afyonkarahisar'da çalıştığı kafeden mesai bitiminde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursiye Sağlam'ın vahşi bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kardeşi ve çocukları Dursiye Sağlam'ın şüpheli kaybının aydınlatılması için atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Dursiye Sağlam, eşiyle birlikte biriktirdikleri 10.000 TL'yi alarak kayıplara karışmıştı. Dursiye Sağlam'ı aralarında yasak aşk olduğu iddia olan Ahmet Cönk ile gittiği ve kendisinin sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceği öne sürülmüştü.

Ahmet Cönk cinayet iddialarını reddetmişti!

Tır şoförü Ahmet Bey dün yayına telefonla bağlanmış ve gece dörtte Dursiye Hanım'ı istediği yere bıraktığını söylemişti. Dursiye Sağlam'ı öldürdüğü iddialarını kabul etmeyen Ahmet Bey, Salı gününden bu yana Dursiye Hanım'ı görmediğini öne sürmüştü. Canlı yayında Dursiye Sağlam'a "abla" olarak hitap eden Ahmet Cönk'e Müge Anlı tepki gösterdi. Ahmet Cönk'e bir tepki de Dursiye Hanım'ın kızı Derya'dan geldi. Derye, annesinin nerede olduğunun hesabını Ahmet Cönk'e sordu.

Ahmet Cönk, "abla" dediği sevgilisi Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, dünkü yayının ardından gözaltına alınan Ahmet Cönk'ün cinayeti işlediğini itiraf ettiği söyledi. Anlı, Cönk'ün ifadesinde Dursiye Sağlam ile ilişkisini noktalamak istediğini ;ancak Dursiye Sağlam'ın bunu kabul etmediğini belirttiğini dile getirdi. Ahmet Cönk'ün ablam dediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.