Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz!

Güncelleme Tarihi:

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 08:51

Onlar gösteri dünyasının en çok çocuklu çiftlerinden biri... Yuvalarında bir değil, üç değil tam yedi tane çocuk var... Biri gençlik çağına çok yaklaşan olmak üzere, her boydan ve her yaştan yedi çocuk.

Elbette bu kalabalığa göre bir evde de yaşıyorlar aslında. Çünkü sonuç olarak onlar Hollywood'un ünlü ve zengin çiftlerinden biri.

Ama görünüşe göre çocuklar büyüdükçe artık eve de sığmaz hale geldiler. Şimdi de başlarını sokacak kendilerine göre bir yer arıyorlar.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz


YEDİ ÇOCUK, DÖRT KEDİ VE DÖRT KÖPEK
Gösteri dünyasının en kalabalık ailelerinden birine sahip olan bu ünlü çift, yılların oyuncusu Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin.

67 yaşındaki Alec ile 41 yaşındaki Hilaria, 2012 yılından bu yana evliler.

Bu süreçte de 12 yaşında Carmen, 10 yaşında Rafael, 9 yaşında Leonardo, 7 yaşında Romeo, 5 yaşında Edoardo, 4 yaşında Maria ve 2 yaşında Ilaria adında yedi tane çocukları oldu.

Bu arada Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger'dan Ireland adında yetişkin bir kızı ve ondan bir torunu olduğunu da hatırlatalım.

Sonra da konumuza dönelim.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz

Alec ve Hilaria Baldwin, yedi tane çocuk sahibi oldu. Evlerinde onların yanı sıra dört kedi ve dört köpek de bulunuyor.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz

YAŞADIKLARI EV ARTIK ONLARA YETMEZ OLDU
Alec Baldwin ile karısı Hilaria, bugüne kadar evlerinde yedi çocuğun yanı sıra dört köpek ve dört kedi ile birlikte yaşıyorlar.

Durum böyle olunca da söylediklerine göre artık bu ev kendilerine yetmez hale geldi. Alec ile Hilaria da daha büyük bir ev arayışına girdi sonuç olarak.

Söylenenlere göre ünlü çift, kendileri gibi gösteri dünyasından başka insanların da yaşadığı Montclair'de bir ev arıyor.

Söz konusu bölge, New Jersey yakınlarında gözde bir bölge. Orada yaşayan ünlüler arasında Stephen Colbert, Michael Strahan, Patrick Wilson da bulunuyor.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz

SEYİRCİLERİ DE EVİN KÜÇÜK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Bu arada Hilaria ve Alec Baldwin, bir TV kanalı için ailece reality şovda rol alıyorlar.

Program da ailenin şu anda yaşadığı Greenwich Village'deki evinde çekiliyor. The Baldwins adlı şovun çekildiği evlerinin onlar için çok küçük olduğunu Alec de programda ifade etmişti.

Aslına bakılırsa Hilaria ve Alec Baldwin'in tek evi burası değil. Çiftin Long Island'da da bir evi bulunuyor.

Baldwin çifti, bu ayın ilk yarısında Hamptons'ta bulunan yedi odalı evlerini 21 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

Görünüşe göre bu evden elde ettikleri gelirin üzerine biraz daha para koyup ailenin daha rahat yaşayacağı yeni ve geniş bir ev satın alacak.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz

 
Alec Baldwin, ilk evliliğini bir dönemin ünlü oyuncularından Kim Basinger ile yaptı.

Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz


Eski çiftin Ireland adında bir kızı var. Model olan Ireland, anne ve babasına bir de kız torun verdi. Bir başka deyişle Alec Baldwin toplamda sekiz çocuk ve bir torun sahibi.

 

