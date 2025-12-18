Durmadan çocuk doğurdu, aile odalara sığmaz oldu: Başımızı sokacak yeni ve büyük bir ev arıyoruz!

Haberin Devamı

Elbette bu kalabalığa göre bir evde de yaşıyorlar aslında. Çünkü sonuç olarak onlar Hollywood'un ünlü ve zengin çiftlerinden biri.

Ama görünüşe göre çocuklar büyüdükçe artık eve de sığmaz hale geldiler. Şimdi de başlarını sokacak kendilerine göre bir yer arıyorlar.

Gösteri dünyasının en kalabalık ailelerinden birine sahip olan bu ünlü çift, yılların oyuncusu Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin.

67 yaşındaki Alec ile 41 yaşındaki Hilaria, 2012 yılından bu yana evliler.

Bu süreçte de 12 yaşında Carmen, 10 yaşında Rafael, 9 yaşında Leonardo, 7 yaşında Romeo, 5 yaşında Edoardo, 4 yaşında Maria ve 2 yaşında Ilaria adında yedi tane çocukları oldu.

Bu arada Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger'dan Ireland adında yetişkin bir kızı ve ondan bir torunu olduğunu da hatırlatalım.

Sonra da konumuza dönelim.

Alec ve Hilaria Baldwin, yedi tane çocuk sahibi oldu. Evlerinde onların yanı sıra dört kedi ve dört köpek de bulunuyor.





YAŞADIKLARI EV ARTIK ONLARA YETMEZ OLDU

Alec Baldwin ile karısı Hilaria, bugüne kadar evlerinde yedi çocuğun yanı sıra dört köpek ve dört kedi ile birlikte yaşıyorlar.

Durum böyle olunca da söylediklerine göre artık bu ev kendilerine yetmez hale geldi. Alec ile Hilaria da daha büyük bir ev arayışına girdi sonuç olarak.

Söylenenlere göre ünlü çift, kendileri gibi gösteri dünyasından başka insanların da yaşadığı Montclair'de bir ev arıyor.

Söz konusu bölge, New Jersey yakınlarında gözde bir bölge. Orada yaşayan ünlüler arasında Stephen Colbert, Michael Strahan, Patrick Wilson da bulunuyor.

SEYİRCİLERİ DE EVİN KÜÇÜK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu arada Hilaria ve Alec Baldwin, bir TV kanalı için ailece reality şovda rol alıyorlar.

Program da ailenin şu anda yaşadığı Greenwich Village'deki evinde çekiliyor. The Baldwins adlı şovun çekildiği evlerinin onlar için çok küçük olduğunu Alec de programda ifade etmişti.

Aslına bakılırsa Hilaria ve Alec Baldwin'in tek evi burası değil. Çiftin Long Island'da da bir evi bulunuyor.

Baldwin çifti, bu ayın ilk yarısında Hamptons'ta bulunan yedi odalı evlerini 21 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

Görünüşe göre bu evden elde ettikleri gelirin üzerine biraz daha para koyup ailenin daha rahat yaşayacağı yeni ve geniş bir ev satın alacak.

