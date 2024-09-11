Durdurulamaz Konusu nedir, ne zaman çekildi? TV'de ilk kez yayınlanıyor! Durdurulamaz oyuncuları ve karakterleri

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2023 yapımı aksiyon gerilim filmi Durdurulamaz televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Nimród Antal üstlenirken, oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Peki, Durdurulamaz filmi konusu nedir? Durdurulamaz oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...
DURDURULAMAZ KONUSU NEDİR?
Berlin’de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner’ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?
DURDURULAMAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Liam Neeson, Matt Turner rolünde
Noma Dumezweni, Angela Brickmann rolünde
Lilly Aspell, Emily Turner rolünde
Jack Champion, Zach Turner rolünde
Arian Moayed, Sylvain rolünde
Embeth Davidtz ,Heather Turner rolünde
Matthew Modine, Anders Muller rolünde