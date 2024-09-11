Durdurulamaz Konusu nedir, ne zaman çekildi? TV'de ilk kez yayınlanıyor! Durdurulamaz oyuncuları ve karakterleri

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2023 yapımı aksiyon gerilim filmi Durdurulamaz televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Nimród Antal üstlenirken, oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Peki, Durdurulamaz filmi konusu nedir? Durdurulamaz oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

DURDURULAMAZ KONUSU NEDİR?

Berlin’de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner’ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

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DURDURULAMAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Liam Neeson, Matt Turner rolünde

Noma Dumezweni, Angela Brickmann rolünde

Lilly Aspell, Emily Turner rolünde

Jack Champion, Zach Turner rolünde

Arian Moayed, Sylvain rolünde

Embeth Davidtz ,Heather Turner rolünde

Matthew Modine, Anders Muller rolünde