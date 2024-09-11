Dünyanın izlediği tartışma bitti… Ünlü şarkıcı bombayı patlattı: Oyum Kamala'ya… İmza ‘çocuksuz kedili kadın’

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Siyasi analizciler bu ilk düelloda Kamala Harris’in Trump’ın karşısında daha üstün olduğunu, eski başkanın ABD’nin ilk kadın başkanı olmak için yola çıkan Harris’in gerisinde kaldığı yorumlarını yaptı.
Henüz adayların birbirlerine yönelik sözleri konuşulmaya devam ederken ABD müzik sahnesinin en büyük yıldızı Taylor Swift’ten gelen paylaşım ise adeta gündeme bomba gibi düştü.
YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULAN TRUMP’A DESTEK AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU
Kısa bir süre önce yapay zeka ile oluşturulan sahte görsellerle seçimlerde Donald Trump’a destek verdiği algısı yaratılan Taylor Swift, bu duruma büyük tepki göstermiş ve görsellerin kesinlikle yalan olduğunu duyurmuştu.
Yıldız şarkıcı Trump-Harris düellosu biter bitmez Instagram’dan yaptığı paylaşımla seçimlerde Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı.
KUCAĞINDA KEDİSİYLE VERDİĞİ POZU ÖZEL OLARAK SEÇTİ
Kucağında kedisiyle verdiği bir pozu paylaşan Taylor Swift kaleme aldığı uzun metne “Birçoğunuz gibi ben de bu akşamki münazarayı izledim. Henüz izlemediyseniz, şimdi elinizdeki konular ve bu adayların sizin için en önemli konulardaki duruşları hakkında araştırma yapmak için harika bir zaman. Bir seçmen olarak, bu ülke için önerdikleri politikalar ve planlar hakkında izleyebildiğim her şeyi izlediğimden ve okuduğumdan emin oluyorum” sözleriyle başladı.
Swift “Yapay zeka ve yanlış bilgi yaymanın tehlikeleri konusundaki korkularımı gerçekten canlandırdı” diyerek hakkında yapılan yalan paylaşımlara da değinirken “Bu durum beni, bir seçmen olarak bu seçimle ilgili gerçek planlarım konusunda çok şeffaf olmam gerektiği sonucuna götürdü. Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu doğruyu söylemektir.” dedi.
SEÇİMDE OYUNU KAMALA’YA VERECEK
Taylor Swift “2024 Başkanlık Seçimlerinde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim,” diye devam etti ve kararını da “Oyumu @kamalaharris'e veriyorum çünkü o, bir savaşçının savunması gerektiğine inandığım haklar ve davalar için mücadele ediyor. Onun eli ayağı düzgün, yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve bu ülkede kaosla değil sükûnetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Kadın hakları için on yıllardır mücadele eden @timwalz'ı yardımcı adayı olarak seçmesi beni çok etkiledi ve yüreklendirdi” sözleriyle anlattı.
İlk kez oy kullanacak olan genç hayranlarına da seslenen ünlü şarkıcı seçmen kaydı yaptırmanın yolunu ve oy vermeyle ilgili detayları da daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşacağını belirtti.
AÇIKLAMASINI “ÇOCUKSUZ KEDİLİ KADIN” DİYE İMZALADI
Swift’in bu cesur açıklamasının en dikkat çekici kısmı ise sonu oldu. 34 yaşındaki Taylor Swift paylaşımını “İmza: Çocuksuz, kedili kadın” şeklinde bitirdi.
Bu gönderme ve özel olarak seçilmiş kedili poz Donald Trump’ın kendisine başkan adayı olarak seçtiği siyasetçi JD. Vance tarafından kullanılan “Demokratlara çocuğu olmayan, kedi besleyen yalnız kadınlar oy veriyor” sözlerine bir tepkiydi.
Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda başkan yardımcılığını üstlenecek olan JD Vance, katıldığı bir televizyon programında Demokratları "sefil hayatlara sahip, kedileri olan bir grup çocuksuz kadın" olarak tanımlaması büyük tepkiye yol açmıştı.
JENNIFER ANISTON DA ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN POTANSİYEL BAŞKAN YARDIMCISI BU ADAM MI?
Tepkilerin en büyüğü de yıldız oyuncu Jennifer Aniston'dan gelmişti.
Başından iki evlilik geçen ve çok istediği halde çocuk sahibi olamadığını yıllar sonra büyük bir üzüntüyle açıklayan Aniston "Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyel başkan yardımcısından geldiğine gerçekten inanamıyorum...Tek diyeceğim... Kızınızın bir gün kendi çocuklarını doğuracak kadar şanslı olması için dua ediyorum. Ama siz kadınların elinden bu hakkı da almaya çalışıyorsunuz" diyerek Instagram’da paylaşım yapmıştı.
SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ İLK KEZ BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE AÇIKLAMIŞTI
ABD’nin en büyük hayran kitlesine sahip olan şarkıcısı olan ve gençler üzerinde etkisi büyük olan Taylor Swift kariyeri boyunca siyasi görüşleri hakkında pek konuşmamış ancak 2020 seçim döneminde ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris'e destek vererek bir başkan adayını ilk kez kamuoyu önünde desteklemişti.