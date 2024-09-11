Dünyanın izlediği tartışma bitti… Ünlü şarkıcı bombayı patlattı: Oyum Kamala'ya… İmza ‘çocuksuz kedili kadın’

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Siyasi analizciler bu ilk düelloda Kamala Harris’in Trump’ın karşısında daha üstün olduğunu, eski başkanın ABD’nin ilk kadın başkanı olmak için yola çıkan Harris’in gerisinde kaldığı yorumlarını yaptı.

Henüz adayların birbirlerine yönelik sözleri konuşulmaya devam ederken ABD müzik sahnesinin en büyük yıldızı Taylor Swift’ten gelen paylaşım ise adeta gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump-Kamala Harris arasındaki düello biter bitmez ABD'nin en büyük yıldızlarından biriniden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü

YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULAN TRUMP’A DESTEK AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Kısa bir süre önce yapay zeka ile oluşturulan sahte görsellerle seçimlerde Donald Trump’a destek verdiği algısı yaratılan Taylor Swift, bu duruma büyük tepki göstermiş ve görsellerin kesinlikle yalan olduğunu duyurmuştu.

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Yıldız şarkıcı Trump-Harris düellosu biter bitmez Instagram’dan yaptığı paylaşımla seçimlerde Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı.





KUCAĞINDA KEDİSİYLE VERDİĞİ POZU ÖZEL OLARAK SEÇTİ

Kucağında kedisiyle verdiği bir pozu paylaşan Taylor Swift kaleme aldığı uzun metne “Birçoğunuz gibi ben de bu akşamki münazarayı izledim. Henüz izlemediyseniz, şimdi elinizdeki konular ve bu adayların sizin için en önemli konulardaki duruşları hakkında araştırma yapmak için harika bir zaman. Bir seçmen olarak, bu ülke için önerdikleri politikalar ve planlar hakkında izleyebildiğim her şeyi izlediğimden ve okuduğumdan emin oluyorum” sözleriyle başladı.

Taylor Swift canlı yayın münazarası biter bitmez Instagram'dan paylaşım yapıp seçimde Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı... Bunun için seçtiği fotoğrafın ise özel bir anlamı vardı...

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Swift “Yapay zeka ve yanlış bilgi yaymanın tehlikeleri konusundaki korkularımı gerçekten canlandırdı” diyerek hakkında yapılan yalan paylaşımlara da değinirken “Bu durum beni, bir seçmen olarak bu seçimle ilgili gerçek planlarım konusunda çok şeffaf olmam gerektiği sonucuna götürdü. Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu doğruyu söylemektir.” dedi. Taylor Swift'in üç kedisi var ve sık sık kedileriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşıyor

SEÇİMDE OYUNU KAMALA’YA VERECEK

Taylor Swift “2024 Başkanlık Seçimlerinde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim,” diye devam etti ve kararını da “Oyumu @kamalaharris'e veriyorum çünkü o, bir savaşçının savunması gerektiğine inandığım haklar ve davalar için mücadele ediyor. Onun eli ayağı düzgün, yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve bu ülkede kaosla değil sükûnetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Kadın hakları için on yıllardır mücadele eden @timwalz'ı yardımcı adayı olarak seçmesi beni çok etkiledi ve yüreklendirdi” sözleriyle anlattı.

Taylor Swift kariyerinin başından beri siyasi konularda suskun klamış, en sonunda 2020'deki seçimlerde Biden'a destek verdiğini açıklamıştı

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İlk kez oy kullanacak olan genç hayranlarına da seslenen ünlü şarkıcı seçmen kaydı yaptırmanın yolunu ve oy vermeyle ilgili detayları da daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşacağını belirtti.

AÇIKLAMASINI “ÇOCUKSUZ KEDİLİ KADIN” DİYE İMZALADI

Swift’in bu cesur açıklamasının en dikkat çekici kısmı ise sonu oldu. 34 yaşındaki Taylor Swift paylaşımını “İmza: Çocuksuz, kedili kadın” şeklinde bitirdi.

Taylor Swift destek açıklamasını "İmza: Çocuksuz kedili kadın" diye imzalayarak Donald Trump ve yardımcılığına aday olan JD Vance'e gönderme yaptı

Bu gönderme ve özel olarak seçilmiş kedili poz Donald Trump’ın kendisine başkan adayı olarak seçtiği siyasetçi JD. Vance tarafından kullanılan “Demokratlara çocuğu olmayan, kedi besleyen yalnız kadınlar oy veriyor” sözlerine bir tepkiydi.

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Donald Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda başkan yardımcılığını üstlenecek olan JD Vance, katıldığı bir televizyon programında Demokratları "sefil hayatlara sahip, kedileri olan bir grup çocuksuz kadın" olarak tanımlaması büyük tepkiye yol açmıştı. Seçimi kazanırsa ABD'nin ilk kadın başkanı olacak olan Kamala Harris'in de çocuğu yok... Donald Trump ve taraftarları anne olmayan Harris'i bu özelliğiyle eleştiriyor... Jennifer Aniston da bir süre önce bu duruma büyük bir tepki göstermişti

JENNIFER ANISTON DA ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN POTANSİYEL BAŞKAN YARDIMCISI BU ADAM MI?

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Tepkilerin en büyüğü de yıldız oyuncu Jennifer Aniston'dan gelmişti.

Başından iki evlilik geçen ve çok istediği halde çocuk sahibi olamadığını yıllar sonra büyük bir üzüntüyle açıklayan Aniston "Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyel başkan yardımcısından geldiğine gerçekten inanamıyorum...Tek diyeceğim... Kızınızın bir gün kendi çocuklarını doğuracak kadar şanslı olması için dua ediyorum. Ama siz kadınların elinden bu hakkı da almaya çalışıyorsunuz" diyerek Instagram’da paylaşım yapmıştı.





SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ İLK KEZ BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE AÇIKLAMIŞTI

ABD’nin en büyük hayran kitlesine sahip olan şarkıcısı olan ve gençler üzerinde etkisi büyük olan Taylor Swift kariyeri boyunca siyasi görüşleri hakkında pek konuşmamış ancak 2020 seçim döneminde ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris'e destek vererek bir başkan adayını ilk kez kamuoyu önünde desteklemişti.