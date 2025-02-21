Dünyanın gözü önünde aldatılmış, ihanet yuvasını yıkmıştı: Mutluluğu babası yaşındaki kocasında buldu

Haberin Devamı

Dönemin en ünlü genç yıldızlarından biri ile başrolünde yer aldığı filmin yönetmeni, gözlerden uzak olduğunu sandıkları bir köşede, kendilerinden geçmiş bir şekilde aşk ateşine kapılmıştı. Eğer her ikisi de hayatlarını başkalarıyla paylaşmıyor olsaydı, bu görüntüler "film setinde bir aşk doğdu" diye yorumlanır ve bir süre sonra da etkisini yitirirdi.

Oysa durum bambaşkaydı. Filminde başrol verdiği genç yıldızla birlikteliği, inkar edilemeyecek şekilde ortaya çıkan yönetmen evliydi. Üstelik çocukları bile vardı.

Onun, yasak ilişkiye girerek karısını aldattığı genç oyuncu da yine kendisi gibi ünlü bir meslektaşıyla çok büyük bir aşk yaşıyordu. Durum böyle olunca da ihanetin görüntüleri yeri yerinden oynattı.

Haberin Devamı

ÇOK KONUŞULAN AŞK DÖRTGENİ

O dönemde konuyu yakından takip edenler hangi "aşk dörtgeninden" söz ettiğimizi çoktan anladı: Alacakaranlık (Twilight) serisiyle şöhrete ulaşan Kristen Stewart, aynı serideki rol arkadaşı Robert Pattinson, evli ve çocuklu yönetmen Rupert Sanders ve model eşi Liberty Ross.

Kristen Stewart, yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği Snow White and the Huntsman adlı filmde rol aldığı sırada ikili arasında bir yakınlaşma doğdu. Sette başlayan bu yakınlık yasak bir aşka dönüştü kısa sürede.

Sanders ve Stewart bunu önceleri gizli tuttu. Fakat bir gün kimsenin kendilerini görmediğini sandıkları bir yerde romantizm yaşarken paparazziler onları yakaladı.

Onlar dünyayı unutmuş bir haldeyken çekilen fotoğrafları o dönemde büyük gürültü kopardı. İkisi de bu ilişkiyi inkar edemedi, çünkü görüntüler gayet netti. Kabullenmekten başka yapacakları bir şey yoktu. Sadece hayatlarındaki kişilerden ve herkesten özür dilediler.

ARALARINDA YAŞ DEĞİL NESİL FARKI VAR AMA ÇOK MUTLULAR

Ama aradan yıllar geçti... O ihanet nedeniyle yuvası yıkılan yönetmenin karısı kendine yeni bir yol çizdi.

Haberin Devamı

Bunun öncesinde kendisini aldatan kocasından çok büyük bir intikam aldı. Sonra da aldatılan o güzel kadın yeniden evlendi.

Üstelik de artık genç yani kendine yakın yaşta bir eşi yok. Bu kez tercihini kendisinden yaşça büyük bir eşten yana kullandı ve görünüşe göre de gayet mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor.

Sanders ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Ross, 2002 ile 2014 arasında süren bu birlikteliği resmen bitirdikten iki yıl sonra Jimmy Iovine ile evlendi.

Şu an 46 yaşında olan model Liberty Ross ile 72 yaşındaki kocası Jimmy Iovine arasında bir nesil fark var.

Ama görünüşe göre evlilikleri gayet iyi gidiyor. Bir başka deyişle Liberty Ross, genç kocasında yani Rupert Sanders'ta bulamadığı mutluluğu kendisinden epey yaşlı olan Iovine'de buldu.

Haberin Devamı

MUTLULUK TABLOSU ÇİZDİLER: Liberty Ross ile kocası Jimmy Iovine geçtiğimiz akşamı bir basketbol maçını izleyerek geçirdi. Çift, Los Angeles Lakers takımının Charlotte Hornets'e karşı mücadelesini sahanın ön sıralarından izledi. O anlarda ikisinin de ne kadar mutlu olduğu gözler önüne serildi.

İKİNCİ EŞİ HEM ÜNLÜ HEM VARLIKLI

Liberty Ross'un ilk kocası ünlü ve zengindi. Ama şu anda evli olduğu Jimmy Iovine ondan daha varlıklı.

Plak şirketi yöneticisi olan Iovine en çok Interscope Records'ın kurucu ortaklarından biri olarak tanınıyor. Vicky Iovine ile iki kez evlenip boşanan iş insanının bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

Haberin Devamı

Yeni eşi Jimmy Iovine zengin olmasına zengin ama Liberty Ross'un da hatırı sayılır bir serveti var. Kendisine ihanet eden yönetmen Rupert Sanders'a bunun bedelini epey ağır bir şekilde ödetmişti Liberty Ross. Sonuç olarak da çok yüklü bir tazminat aldı.

İKİ TANE ESKİ OTOMOBİLİ ZOR KURTARDI

Yönetmen Sanders, filminin oyuncusu Kristen Stewart ile aldattığı karısına boşanırken dört tane lüks malikane verdi. Ayrıca ayda 23 bin sterlin nafaka ödemeyi de kabul etti.

Ama bununla da kalmadı. Boşanma sırasında mahkeme Rupert Sanders'ın filmlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını da iki çocuklarının bakımı için Liberty Ross'a aktarmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Sanders, velayeti annelerine verilen iki çocuğunun eğitim ve sağlık harcamalarının yüzde 75'ini ödemeyi de kabul etti.

Bu duruşma sonucunda Sanders'ın elinde Malibu'da bir ev, 1970'lerden kalma bir minibüs ve 2002 model başka bir otomobil kaldı sadece.

Kristen Stewart o dönemde birlikte olduğu Robert Pattinson ile kısa bir ayrılık yaşadı. Sonra Pattinson onu affetti, tekrar bir araya geldiler. Ama ilişki yürümedi, ikisi de kendi yollarına gitti. Pattison ise aradığı mutluluğu Suki Waterhouse'da buldu. Oyuncu bu arada ilk kez baba oldu.