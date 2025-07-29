Dünyanın gözü önünde 10 gün süren düğünle evlenmişlerdi... Hamileysen söyle biz de sizinle birlikte sevinelim!

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Tıpkı dünyanın en zengin kraliyet ailelerinden birinin başı olan Brunei Sultanı'nın oğlu Prens Abdul Mateen ile evlenen Anisha Rosnah gibi.

Konuyu takip edenlerin de hiç etmeyenlerin de bir şekilde bildiği gibi iki genç, geçen yılın ocak ayında tam 10 gün süren dillere destan bir törenle evlendi.

HAYATIN VE AŞKLARININ KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

O zamandan bu yana da 33 yaşındaki Abdul Mateen ile 30 yaşındaki Anisha Roshan kelimenin tam anlamıyla bitmeyen bir balayı yaşıyorlar.

Aslında daha ufacık birer çocukken tanışan yıllar sonra da hayatlarını birleştiren Abdul Mateen ile Anisha, kendi ülkeleri Brunei dışında dünyanın en güzel kentlerine yolculuk yapıyor. Önemli spor olaylarında boy gösteriyorlar.

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Elbette dünyanın dört bir yanındaki hayranları da onları adım adım izliyor.

PEPLUM CEKETİ YÜZÜNDEN HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Genç çift, son olarak İngiltere'de Wimbledon Açık'taydı.. İşte orada Prenses Anisha'nın giydiği kıyafet genç çift hakkında söylentiler çıkmasına neden oldu.

Anisha, Wimbledon'da müsabaka izlemeye gittiğinde üzerinde beyaz bir pantolon ve aynı renkte kısa kollu peplum yani karın bölgesini kapatan bir ceket vardı.

İşte genç gelinin karın bölgesini kapatması da zaten onlardan epeydir benzer bir haber duymak isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada Anisha ile Abdul Mateen'in bir bebek beklediği ve genç kadının karnını kapatmak için peplum ceket giydiği konuşulmaya başlandı.

Her ne kadar hayranları bu konuda böylesine heyecan duysa da çiftten henüz bir bebek haberi gelmiş değil. Yine de görünüşe bakılırsa hayranları nefeslerini tutmuş bu söylentinin doğru olmasını bekliyor.

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DÜĞÜNLERİNİN YANKISI UZUN SÜRE DİNMEDİ

Genç çiftin bu kadar ilgi çekmesi nedensiz değil elbette. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu olan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, geçen yıl ocak ayında 9 gece 10 gün süren bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelenekselden moderne dizi dizi evlilik töreniyle hayatlarını birleştiren çift, son olarak konuklarına bir teşekkür yemeği verdi.

Düğünün yankıları ise aylarca bitmek bilmedi.

Evleninceye kadar dünyanın en gözde bekar genci olarak bilinen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da düğünün ardından yeni hayatlarına başladı.

Yeni evlilik bazen kendi ülkelerinde bazen de başka ülkelerde gezerek gençliklerinin keyfini çıkarmakla meşgul o zamandan bu yana.

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EVLENMEDEN ÖNCE DÜNYANIN EN GÖZDE BEKARIYDI

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanınan Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisna Rosnah'ın evlilik törenleri 2024 yılının ocak ayının ikinci haftasında Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Beyazlar içindeki gelin kadın konuklarına ayetler okudu.

Sonra sıra diğer törenlere geldi. Zaten düğünün bu kadar uzun sürmesinin nedeni de geleneksel olarak düzenlenen ve geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyulması oldu

Damat Abdul Mateen'in kendisinden önce evlenen ablalarının düğünlerinde de görüldüğü gibi bu bir dizi etkinliğin en renklisi gelin ve damadın birbirlerine macun sürdükleri kısım oldu.

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Yüzlerce yıl öncesine uzanan bu geleneğe göre aile yakınları gelin ve damada rengarenk tozlardan hazırlanmış macunlar sürüldü.

Bunun yeni evli çifti doğurganlık ve zenginlik getirdiğine inanılıyor. O törende çift geleneksel kıyafetler giydi.

Genç çift, düğünün beşinci günü düzenlenen dini törenin ardından resmi anlamda karı- koca oldular.

BİRBİRLERİNİ ÇOCUKKEN TANIMIŞLAR

Düğün etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptığı birsosyal medya paylaşımı çiftfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

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İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı.

Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

DÜĞÜN GÖRKEMLİYDİ AMA PRENS, VELİAHT BİLE DEĞİL

Yine küçük bir not... Her ne kadar düğünleri böylesine gösterişli olsa da babasından tahtı devralacak kişi Abdul Mateen değil.

Yıllar boyunca Instagram sayfasından lüks hayatını gözler önüne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nın ikinci karısından dünyaya gelen onuncu çocuğu.

Aynı zamanda dört oğlundan biri. Bir başka deyişle Abdul Mateen, taht için ilk sıralarda yer almıyor.

Abdul Mateen ile Anisha'nın düğünü tam 9 gün 10 gece sürdü.

Gelin de damat da gelenekselden moderne çeşit çeşit kıyafet giydi bu törenlerde.