DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 8 yaÅŸÄ±na geldi: Mutlu gÃ¼n ama annesinin kalbi biraz kÄ±rÄ±ldÄ±

Ailede gelenek olduÄŸu Ã¼zere, Kate ile William'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼ Ã§iftin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±mla da kutlandÄ±.

Louis'nin yeni bir pozu ile yapÄ±lan bu paylaÅŸÄ±ma "Mutlu yÄ±llar Louis. BugÃ¼n 8 oldu" mesajÄ± ve balon emojileri eÅŸlik etti.

BU KEZ MUTLU GÃœN POZUNU ANNESÄ° Ã‡EKMEDÄ°

Prens Louis'nin bu fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, ailenin yakÄ±n zamanda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Paskalya tatilinde Ã§ekildiÄŸi belirtildi. AmatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olan Kate Middleton ise bu kez geleneÄŸi bozdu.

Genellikle Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¶zel gÃ¼nlerinde onlarÄ± kendi objektifiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen Kate, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu iÅŸinin ehli bir ustaya emanet etti.

KÃ¼Ã§Ã¼k Louis'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozu Matt Porteous tarafÄ±ndan Ã§ekildi. Bu arada Porteous'un, Galler ailesinin bazÄ± Ã¶zel gÃ¼nlerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

AÄ°LENÄ°N EN HAREKETLÄ° Ã‡OCUÄžU

Galler Ã§iftinin, George ve Charlotte'un ardÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan beri hareketli yapÄ±sÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.

Louis; Ã¶zellikle de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliklerinde sergilediÄŸi kural tanÄ±maz tavÄ±rlarÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Louis, son olarak geÃ§en Paskalya kutlamalarÄ±nda bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

DAHA KÃœÃ‡ÃœCÃœKKEN KENDÄ°NE Ã–ZGÃœ BÄ°R KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžÄ° VARDI

23 Nisan 2018'de dÃ¼nyaya gelen Prens Louis, ilk olarak 2019 Nisan ayÄ±nda bir etkinlikte annesinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir bahÃ§enin halka aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tÃ¼m ailesiyle birlikte halk arasÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu olan Prens Louis, daha sonra da yine aynÄ± yÄ±l, Trooping The Color etkinliÄŸinde tÃ¼m aileyle birlikte Buckingham SarayÄ±'nÄ±n balkonunda yer almÄ±ÅŸ ve ailenin tÃ¼m diÄŸer Ã¼yelerini gÃ¶lgede bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

O zamandan bu yana da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n etkinliklerde afacanlÄ±ÄŸÄ±yla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

O dÃ¶nemde Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate ile William, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± Louis'yi, kamuoyuyla daha doÄŸduÄŸu hastaneden Ã§Ä±karken bÃ¶yle tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

BU KEZ BABASINA BENZETÄ°LDÄ°

Prens Louis'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunda dikkat Ã§eken ve sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±.

BugÃ¼ne kadar hep annesi Kate Middleton'Ä±n Ã§ocukluÄŸuna, dedesi Michael Middleton'a benzetilen Louis, meÄŸer geÃ§en zamanda epey deÄŸiÅŸmiÅŸ.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok kiÅŸi onu babasÄ± William'Ä±n onunla aynÄ± yaÅŸtayken Ã§ekilen bir fotoÄŸraftaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne benzetti.

SÃ¶z konusu fotoÄŸraf William sekiz yaÅŸÄ±ndayken Ã§ekilmiÅŸti.Â Ä°ÅŸte Louis'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozu da sosyal medyada babasÄ± William'Ä±n aynÄ± dÃ¶nemdeki haline kopyasÄ± kadar benzetildi.

Louis'nin 8 yaş pozundaki görünümü, sosyal medyada babasının aynı yaştaki haline benzetildi.





BirÃ§ok kiÅŸi Louis'nin giderek babasÄ± William'a daha fazla benzediÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.

DAHA BÄ°RKAÃ‡ SENE Ã–NCE 'ANNESÄ°NÄ°N KOPYASI' DÄ°YORLARDI

Oysa daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bu kez Kate'in bir Ã§ocukluk fotoÄŸrafÄ±yla Louis arasÄ±nda benzerlikler kurulmuÅŸtu.

1983 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen o fotoÄŸraftaki Kate ile oÄŸlu Louis'nin o dÃ¶nemdeki hali de birbirlerine ikiz kadar benzetildi.

BirÃ§ok kiÅŸi fotoÄŸraftaki Ã§ocuÄŸun Louis olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiklerinde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini "Biz onu Louis sanmÄ±ÅŸtÄ±k" diye belirtti.

ANNESÄ° DE ONU KENDÄ°SÄ°NE BENZETÄ°YOR

AslÄ±nda Kate bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'nin kendisine tÄ±patÄ±p benzediÄŸini de kanÄ±tladÄ±. Galler Prensesi Kate daha Ã¶nce de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu arasÄ±nda kendisine en Ã§ok benzeyenin Louis olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Minik Louis, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p de bazÄ± etkinliklerde ailesiyle birlikte kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana Kate'in babasÄ± Michael Middleton'a benzetiliyordu.

Ama ÅŸimdi de kÃ¼Ã§Ã¼k Louis, son fotoÄŸrafÄ±nda bu kez babasÄ±na benzetildi.

KÄ°ME BENZEDÄ°KLERÄ° HEP MERAK KONUSU OLDU

Kate ile William'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun aileden kime ne kadar benzediÄŸi doÄŸduklarÄ±ndan bu yana gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen bir konu. Bu anlamda en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi saÄŸlanan kiÅŸi Ã§iftin ortanca Ã§ocuÄŸu Prenses Charlotte.

Prenses daha kÃ¼Ã§Ã¼kken herkes onu KraliÃ§e 2. Elizabeth'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±na benzetiyordu. Ama yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e bu kez babasÄ± William'a olan benzerliÄŸi dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

Charlotte'un benzetildiÄŸi bir baÅŸka kiÅŸi de William'Ä±n bÃ¼yÃ¼k teyzesi, yani Elizabeth'in tek kardeÅŸi Margaret'in kÄ±zÄ± Lady Sarah Chatto.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Charlotte'un baba tarafÄ±na daha fazla benzediÄŸi ailenin takipÃ§ilerinin Ã¼zerinde birleÅŸtiÄŸi bir konu.

GeÃ§en yÄ±lki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunda ise birÃ§ok kiÅŸi Charlotte iÃ§in "Tam babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±" yorumunu yaptÄ±.

Charlotte kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri KraliÃ§e 2. Elizabeth'e benzetiliyor. BazÄ± kiÅŸilere gÃ¶re fiziksel olarak bÃ¼yÃ¼k babaannesinin kopyasÄ± Charlotte. Ama bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de fiziksel olarak Ã§ok benzemese de baskÄ±n kiÅŸiliÄŸiyle Elizabeth'in bir kopyasÄ± gibi.

BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Charlotte, giderek babasÄ±nÄ±n Ã§ocukluÄŸuna daha fazla benziyor. William'Ä±n annesi Diana'ya Ã§ok benzediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Charlotte'un da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde Diana'ya benzeyebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Â

BABASININ DAYISINA BENZETÄ°LÄ°YOR

BabasÄ±ndan sonra tahtÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi olan Prens George ise ailenin en gÃ¼zel bebeklerinden biri olarak biliniyor. George bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e ailenin hayranlarÄ± tarafÄ±ndan birÃ§ok kiÅŸiye benzetildi.

Bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi ise George'un, babasÄ±nÄ±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charlers Spencer'e olan benzerliÄŸi. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens'in saÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kÄ±vrÄ±m bile babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k dayÄ±sÄ±na benzetiliyor.

Kate'in yaptÄ±ÄŸÄ± bu son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla da gerÃ§ekten de onun sÃ¶ylediÄŸi gibi Louis'nin kendisine en Ã§ok benzeyen Ã§ocuÄŸu olduÄŸu ortala Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

George'un en Ã§ok benzetildiÄŸi kiÅŸi babasÄ± William'Ä±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Lord Charles Spencer.

Â