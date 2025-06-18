DÃ¼nyanÄ±n en varlÄ±klÄ± ailelerinden birinde doÄŸdu... Ã‡ocuÄŸa yeni bir elbise bile almadÄ±lar... Ona yine eskileri giymek dÃ¼ÅŸtÃ¼

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Ã–zellikle de Ã¼lkelerinin yÃ¶netiminde artÄ±k eskisi kadar "tek sÃ¶z" sahibi olmasalar da yine de Ã¶nemli bir yere sahip bulunan kraliyet ailelerinde.

Ä°ngiliz kraliyet ailesini takip edenler Ã¶nde gelen Ã¼yelerin kÄ±yafetlerini yÄ±llarca giydiÄŸini zaten bilir... Charles'Ä±n 40 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinden Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± paltosu, kardeÅŸi Prenses Anne'in yÄ±llardÄ±r giydiÄŸi bir tÃ¼rlÃ¼ eskimeyen kÄ±yafetleri...

Ã–zellikle de Galler Prensesi Kate Middleton, giyim kuÅŸamÄ±nÄ± o kadar Ã§ok tekrarlÄ±yor ki hayranlarÄ± sÄ±rf bu yÃ¼zden onu eleÅŸtiriyor.

Ama sanmayÄ±n ki bir giydiÄŸini onlarca kez daha giyen tek aile Mountbatten Windsorlarâ€¦

DAYISININ KIZININ Ã–ZEL GÃœNÃœNDE GÃ–REV ALDI

Ä°ngiltere'den biraz daha uzaklarda Ä°sveÃ§'te de bÃ¶yle bir aile var... Tabii ki Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi...

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Onlar da bir giydiklerini bir daha giyiyorlar, hatta bununla yetinmeyip aynÄ± kÄ±yafeti anneli- kÄ±zlÄ± defalarca kullanÄ±yorlar.

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden biri de geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi... Ã–nce olayÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m..

Ä°sveÃ§ KralÄ± Carl 16. Gustaf ile KraliÃ§e Silvia'nÄ±n tek oÄŸlu olan Prens Carl Philip ile ailenin gelini Prenses Sofia'nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸi ve tek kÄ±zÄ± Ines vaftiz edildi...

Bu tÃ¶ren iÃ§in bÃ¼tÃ¼n aile bir araya geldi.. Veliaht Prenses Victoria, kocasÄ± Daniel, iki Ã§ocuklarÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸ Prenses Madeleine ve kocasÄ± Christopher O'Neill â€‹ile Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu tÃ¶rende hazÄ±r bulundu.

BU ELBÄ°SE BÄ°R YERDEN TANIDIK

Aile iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olan bu gÃ¼nde bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Prenses Ines'in vaftiz annesi olma gÃ¶revini, Kral'Ä±n veliaht kÄ±zÄ± Victoria'nÄ±n kÄ±zÄ± Estelle Ã¼stlendi.

Taht iÃ§in annesinden sonra gelen Estelle Ã¼stlendi... ArtÄ±k 13 yaÅŸÄ±na gelen Estelle, bu gÃ¶revi de seve seve yerine getirdi...

Minik kuzenini Ã§ok sevdiÄŸi ona bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan belli olan Estelle de o gÃ¼n iÃ§in bÃ¼tÃ¼n ailesi gibi hazÄ±rlandÄ±.

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ArtÄ±k genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa doÄŸru ilerleyen Estelle Ã¼zeri beyaz Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ aÃ§Ä±k pembe bir elbise giydi.. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de beline sardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k pembe renkli kemerle tamamladÄ±.. GenÃ§ Prenses doÄŸrusu kÄ±yafetini de gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±.

Bu arada Ã¶yle bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ± ki ailenin yakÄ±n takipÃ§ileri onu kaÃ§Ä±rmadÄ±... Estelle'in Ã¼zerindeki elbise bir yerlerden tanÄ±dÄ±ktÄ±!





YÄ°NE ANNESÄ°NÄ°N ESKÄ°SÄ°NÄ° GÄ°YMÄ°Åž

Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesi Victoria daha geÃ§en yÄ±l 6 Haziran'da kutlanan Ä°sveÃ§'in ulusal gÃ¼nÃ¼nde aynÄ± elbiseyi giymiÅŸti.

Tek fark, Victoria'nÄ±n elbisesini beyaz bir ceket ile tamamlamasÄ±ydÄ±... GenÃ§ Estelle ise bunu tercih etmemiÅŸti.

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Bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmayanlar "Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi, Estelle'e yine eskileri giydirmiÅŸ" yorumunu yaptÄ±.

Resmi gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan Ã¶denekler bir yana bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Estelle'in kral dedesinin yani ailesinin 70 milyon dolarlÄ±k bir serveti var.

Yine de buna raÄŸmen halkÄ±n tepkisini Ã§ekmemek iÃ§in aile fazla gÃ¶ze Ã§arpan harcamalar yapÄ±lmÄ±yor.

Zaten Kral, bundan 5 yÄ±l önce ailenin vergi mükelleflerinden elde edilen gelir konusunda tutumlu olmak istemesi yüzünden çalÄ±ÅŸan aile üyelerinin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmÄ±ÅŸtÄ±.KÄ±saca duruma bakarsak bu ödenekten sadece Veliaht Prenses Victoria ve ailesi yararlanÄ±yor. DiÄŸer iki çocuÄŸu ise ödenekten pay almÄ±yor...

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Estelle'in annesi Prenses Victoria aynÄ± elbiseyi geÃ§en yÄ±l Ä°sveÃ§'in ulusal gÃ¼nÃ¼nde giymiÅŸti.





DAHA Ã–NCE DE ANNESÄ°NÄ°N KIYAFETÄ°NÄ° GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Bunu hatÄ±rladÄ±ktan sonra Estelle'in bundan iki yÄ±l Ã¶nce de yine annesinin eski bir elbisesiyle dedesinin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 50'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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Â 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki o etkinliklerden birine de Estelle annesi Victoria'nÄ±n daha Ã¶nce giydiÄŸi yeÅŸil bir elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

O etkinlikte KardeÅŸi Oscar'Ä±n elinden tutarak anne ve babasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen Estelle'in o gÃ¼n giydiÄŸi elbise Ã¶ncelikle gÃ¶z alÄ±cÄ±ydÄ±.

FÄ±rfÄ±rlarÄ± ve rengiyle dikkat Ã§ekiyordu. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ altÄ±n renkli babet ayakkabÄ±larla tamamlayan Estelle de onu gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±yordu. Ama bu kadar deÄŸil.





ANNESÄ° KADAR GÃœZEL TAÅžIDI

Ã‡Ã¼nkÃ¼ giydiÄŸi elbise daha geÃ§en yÄ±l annesi Victoria'nÄ±n Ã¼zerindeydi. Elbette ailenin moda alanÄ±ndaki takipÃ§ileri bu ayrÄ±ntÄ±yÄ± hemen fark etti. Ã–nce herkes Victoria'nÄ±n kÄ±zÄ±na da aynÄ± elbiseden satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama gerÃ§ek sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Estelle'in Ã¼zerindeki o zeytin yeÅŸili elbise annesinin elbisesiydi. Prenses Victoria, daha Ã¶ne birkaÃ§ kez giymiÅŸti aynÄ± elbiseyi. Son olarak da geÃ§en yÄ±l Hollanda'ya yaptÄ±klarÄ± resmi ziyarette bir davete o elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Belli ki Estelle annesinin o elbisesini Ã§ok beÄŸenmiÅŸti. Ama aile, ona elbisenin aynÄ±sÄ±nÄ± almak yerine elbiseyi kÃ¼Ã§Ã¼k prensesin beden Ã¶lÃ§Ã¼lerine gÃ¶re uyarlamakta Ã§areyi bulmuÅŸtu.

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