DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ve varlÄ±klÄ± ailelerinden birinde doÄŸdu... BaÅŸkasÄ± olsa kim bilir nasÄ±l yaÅŸardÄ±... Annesinin eskilerini giyiyor, okul kantininde bile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

BabalarÄ±nÄ±n ya da annelerinin hatta belki de dedelerinin kazancÄ±yla hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan masal gibi yaÅŸayanlar mutlaka var...

Yine de bu durum herkes iÃ§in geÃ§erli deÄŸil elbette...

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r dÃ¼nyanÄ±n merakla takip ettiÄŸi genÃ§ kÄ±z da iÃ§ine doÄŸduÄŸu bÃ¼tÃ¼n o ayrÄ±calÄ±klara raÄŸmen sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼tevazÄ± hayatla konuÅŸuluyor.

Hatta konuÅŸulmasÄ± bir yana sÄ±rf bu Ã¶zelliÄŸi bile onun sempati toplamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor...

Ãœstelik daha 21 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na ve belki de bu tÃ¼r gÃ¶steriÅŸli ayrÄ±ntÄ±lara Ã¶zenecek bir dÃ¶nemde bulunmasÄ±na raÄŸmen..

AÄ°LENÄ°N SESSÄ°Z AMA GÃ–ZDE ÃœYESÄ°Â

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Ä°ngiltere KralÄ± Charles'Ä±n son dÃ¶nemde Ã§ok fazla ilgi Ã§eken yeÄŸeni Lady Louise Windsorâ€¦

Bir baÅŸka ÅŸekilde sÃ¶ylersek,Â Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en sorunsuz ve sakin Ã¼yelerinden biri olan Prens Edward ile karÄ±sÄ± Sophie'nin iki Ã§ocuÄŸundan bÃ¼yÃ¼k olanÄ±...

DiÄŸer aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi de karÄ±sÄ± Sophie de zaten evlendiklerinden beri kimsenin baÅŸÄ±nÄ± hiÃ§ aÄŸrÄ±tmadan aileyi temsil gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor...

Ãœstelik de gayet Ã§alÄ±ÅŸkan ikisi de.

Zaten Kral Charles da kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸinin bu Ã¶zelliklerini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmadÄ± ve babasÄ± Philip'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± o Ã§ok deÄŸerli Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± onlara verdi.

HaklarÄ± olduÄŸu halde kÄ±zlarÄ± Louise ve oÄŸullarÄ± James iÃ§in Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli unvanlar bile istemeyen Sophie ile Edward'Ä±n Ã§ocuklarÄ± da tÄ±pkÄ± onlar gibi mÃ¼tevazÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼yor.Â





KENDÄ°NE Ã–ZGÃœ KARÄ°YER PLANI VAR

Ã‡iftin 21 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Lady Louise Windsor da son dÃ¶nemde adÄ± bazÄ± Ã§alkantÄ±lÄ± olaylarla anÄ±lan Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "suskun ve gizli silahÄ±" olarak nitelendiriliyor.

Yaz baÅŸÄ±ndan bu yana ortalarda gÃ¶rÃ¼nmeyen Louise, Ã¶nceki gÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± atlÄ± araba yarÄ±ÅŸÄ±yla yeniden sahalara dÃ¶ndÃ¼.â€¦ DÃ¶nmesiyle birlikte yine gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmesi de gecikmedi elbette.

Louise, yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte tÄ±pkÄ± kuzeni Prens William ve onun karÄ±sÄ± Kate Middleton gibi St. Andrews Ãœniversitesi'nde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼niversite eÄŸitimine de geri dÃ¶nÃ¼yor...

GenÃ§ kÄ±z her ne kadar gerektiÄŸi zamanlarda ailesiyle birlikte bazÄ± etkinliklerde yer alsa da onun amacÄ± askeri, diplomasÄ± ya da hukuk alanÄ±nda kariyer yapmak....

Yani Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan ailesinin sunduÄŸu nimetlerden yararlanma gibi bir amacÄ± yok.





OKUL KANTÄ°NÄ°NDE Ã‡ALIÅžIYOR

Zaten arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼niversitedeki davranÄ±ÅŸlarÄ± da bu yÃ¶nde...

Louise, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlatÄ±mÄ±yla ayaklarÄ± yere saÄŸlam basan biri... Hafta iÃ§inde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼niversite kantininde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor... Bunun yanÄ± sÄ±ra koro ve tiyatro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da katÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca sÃ¶ylenenlere gÃ¶re de gayet iyi bir dansÃ§Ä±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra daha gencecik olmasÄ±na raÄŸmen Louie, ailesiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi annesinin elbise dolabÄ±ndan giyiniyor. Ã–yle kÄ±yafetlere fazla para harcama gibi bir derdi yok.

Hatta bu yÃ¼zden genÃ§ takipÃ§ileri tarafÄ±ndan da eleÅŸtiriliyor.

GÄ°TTÄ°KÃ‡E YAÅžLANAN YAÅžI AÄ°LEYE TAZE NEFES

BabasÄ±, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra daha fazla dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ± Louise.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶yle Ã§ok da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayÄ± sevmeyen 20 yaÅŸÄ±ndaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" gÃ¼Ã§lerinden biri....

SarÄ± saÃ§larÄ±, mavi gÃ¶zleri ve uzun boyuyla "Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼" olarak anÄ±lan Lady Louise, Ã¶zellikle amcasÄ± Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde Ã§ok dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Kraliyet uzmanlarÄ± ÅŸimdi bu iki genÃ§ Ã¼yenin daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±p ailenin tÃ¶kezleyen imajÄ±na taze bir soluk getirmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.





AÄ°LEYE YENÄ° YÃœZLER GEREK

AslÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra daÄŸÄ±lacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ngiliz kraliyet ailesi baÅŸlarda iÅŸi gayet iyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. Ama sonra ellerinde olmayan nedenlerde tÃ¶kezlemeye baÅŸladÄ±lar.

Ã–nce Kral Charles kansere yakalandÄ±. Tam da bu sÄ±rada Kate'in karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Zaten iki ay sonra da kanser tedavisi haberi geldi...

Belki Harry ile karÄ±sÄ± Meghan gÃ¶revlerini bÄ±rakmasaydÄ± bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir boÅŸluk doÄŸmayacaktÄ±. Ama onlar ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼stelik aileyle aralarÄ± iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrar monarÅŸi sahnesinde yer almalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

EN KÃœÃ‡ÃœK KARDEÅž SKANDALLARIN Ã‡OK UZAÄžINDA

Charles bir ara ortanca kardeÅŸi Andrew'nun kÄ±zlarÄ± Eugenie ve Beatrice'e gÃ¼vense de onlarÄ± gÃ¶renlerin aklÄ±na hemen babalarÄ±nÄ±n skandallarÄ± geldi. Durum bÃ¶yle olunca da ailenin ayakta kalmasÄ± ve genÃ§ kuÅŸaklarla baÄŸÄ±nÄ± korumasÄ± iÃ§in yeni isimlere gereksinim doÄŸru.

Ä°ÅŸte daha gencecik bir kÄ±z olan, adÄ± hiÃ§bir skandala ya da aykÄ±rÄ± olaya karÄ±ÅŸmayan, Ã¼stelik epeydir halkta belli bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan Lady Louise Windsor bu ÅŸekilde Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ãœstelik annesi Sophie'nin KraliÃ§e 2. Elizabeth ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼nce gayet uygun biri Louise.





NORMAL Ã‡OCUKLAR GÄ°BÄ° BÃœYÃœMELERÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°LER

Onun spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±kmakta neden bu kadar geciktiÄŸine gelirsek... BabasÄ± ve annesi her iki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da normal yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mesini istedi.

Hatta bu yÃ¼zden haklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zel unvanlar bile almalarÄ±nÄ± istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Edward ile Sophie'nin aile iÃ§indeki konumlarÄ± yÃ¼kselince Ã§ocuklarÄ± da artÄ±k daha fazla etkinlikte yer almaya baÅŸladÄ±.

