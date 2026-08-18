Dünyanın en ünlü şarkıcısının kızı olarak doğmuştu… Ne para ne de şöhret yaralarını sarabildi: İyileşeyim diye bana elektroşok verdiler

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Hatta bu ünlü isimlerin çocukları o ışıltılı dünyada kendilerine soyadları sayesinde kolayca yer bulup kendileri de ünlü birer yıldız olmakta hiç zorlanmadıkları için adları uzun süredir “torpilli bebekler” olarak anılıyor.

Bu ünlü çocukları içinde öyle bir isim var ki taşıdığı soyadı sayesinde çok parası olsa da yaşadığı buhranlar onu bu dünya içinde bambaşka bir yere koyuyor.

Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson bir süredir çocukluğu ve yetişkinliğinde yaşadıkları konusunda yaptığı çarpıcı itiraflarla gündemden düşmüyor.

Michael Jackson’la birlikte büyüyen, bu yüzden daha küçücük bir çocukken spot ışıklarının altında yaşamaya başlayan Paris Jackson annesi Debbie Rowe'u 15 yaşındayken ilk kez gördüğünü söylemiş, gençlik yıllarından beri uyuşturucu batağında bir hayatı olduğunu ve bu beladan kurtulmak için çok uğraştığını itiraf etmişti.

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Bir yandan modellik yapsa da aslında babası gibi şarkıcı olmak isteyen ve 2020’de ilk albümünü çıkaran Paris Jackson yakında piyasaya sürülecek olan 2. albümünün heyecanını yaşarken katıldığı yayında ruhsal sorunları için gördüğü acı dolu tedavileri anlattı.

Daha önce intihar girişimleri olan ünlü yıldız tıbbi adı elektrokonvülsif terapi (ECT) olan, halk arasında ise elektroşok tedavisi olarak bilinen yöntemle içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışmıştı…

28 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün katıldığı "On Purpose" podcast'inde, yeni albümü "Hayatımın En Mutlu Günü" kapağının gerçek hayattaki tedavisinden ilham aldığını açıkladı.

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Fotoğrafta, Jackson'ın çenesini tutan bir el görülüyor ve ağzında bir diş koruyucuyla doğrudan kameraya bakıyor. Şarkıcı, intihar etmeye "çok, çok yaklaştığı" bir dönemden sonra "elektroşok tedavisi" gördüğünü itiraf ederek "Üç haftada dokuz seans geçirdim" dedi.

Michael Jackson'ın kızı, bundan önce ruh sağlığını düzeltmek, hiç çıkamadığı depresyondan kurutulmak ve uyuşturucuyu bırakabilmek için birçok başarısız girişimde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Paris, doktorunun kendisine “Eskisi kadar barbarca değil. Genel anestezi kullanıyorlar. Şok verdiklerinde bayılıyorsunuz” dediğini hatırladı: “İçeri giriyorsunuz, hastane önlüğünüzü giyiyorsunuz, sizi bayıltıyorlar, bağlıyorlar, ağzınıza bir koruyucu takıyorlar ve elektrik veriyorlar.”

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Paris sözlerine “Beyninizdeki nöroplastisiteye yardımcı oluyor. Yanılmıyorsam, hala en etkili depresyon tedavi yöntemi.” diye devam ederken ilk birkaç seansın acı verici olduğunu ve daha sonra korkunç yan etkilere maruz kaldığını da söyledi.

Paris Jackson tedaviye yanıt verdiğini ve bunun işe yaradığını söylese de hayatı boyunca ayda bir elektroşok tedavisi almaya devam edemeyeceğini söyledi ve “Bu yerlerden ve bu deneyimlerden öğrendiklerimi bütünleştirmezsem, daha önceki gibi hissetmeye devam edeceğim. Bütünleştirme olmadan, gittikçe daha da kötüleştim.” dedi.

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Paris Jackson şimdi iyileşmesini "sürdürülebilir" tutmak için "holistik sağlık" kullanmaya odaklanıyor ve OKB'si (Obsesif Kompulsif Bozukluk) için bir davranış uzmanına görünüyor.

Paris Jackson daha önce 2017'de Rolling Stone'a verdiği bir röportajda intihar girişimlerinden bahsetmişti: "Bu sadece kendinden nefret etme, düşük özgüven, hiçbir şeyi doğru yapamayacağımı düşünme, artık yaşamaya layık olmadığımı düşünme meselesiydi. 13, 14, 15 yaşındakilerin yapmaması gereken birçok şey yapıyordum. Çok hızlı büyümeye çalıştım ve aslında o tür bir insan değildim."

Bu ay albümünü tanıtmak için basın turu yapan Paris, geçen hafta katıldığı yayında da dinleyicilerine, uyuşturucudan kendine zarar vermeye kadar tüm hayatını "yönetmek" için "kendi dışındaki şeylere uzandığını" anlattı.

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Paris Jackson daha önce kendi verdiği uyuşturucunun bir arkadaşını neredeyse öldürmesine, kendisi de uyuşturucu etkisindeyken farkında olmadan nişanlanmasına rağmen bu beladan kurtulamamıştı.

Yıldız isim en sonunda onu yıkan bu bağımlılıklardan kurtulup son 6 yıldır temiz olduğunu söyledi.