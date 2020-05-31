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Haber Giriş: 31.05.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi oyuncuları kimdir? İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu

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Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi oyuncuları kimdir? İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi konusu
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Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevilen film bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir gibi isimler bulunuyor.

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin yeni bölümlere ara vermesinin ardından sevilen filmler daha sık ekrana gelmeye başlandı. Bu akşam saat 22:30’da başlayacak olan filmin oyuncuları arasında Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir gibi isimler bulunuyor. İşte Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi oyuncuları ve konusu

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ KONUSU

Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya'yı zamansızca Hakan'ın ve bebek Elif Zeyno'nun yanından almıştır. Derya'nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri sıradışı ve kendi acılarıyla boğuşan bir kadın olan Candan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan'ın hayatına giren Candan, Hakan'la ilginç bir arkadaşlık kurar. İkili birbirlerinin yaralarına iyi gelebilecek midir?

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 OYUNCULARI

RIZA KOCAOĞLU

TUBA ÜNSAL

BESTEMSU ÖZDEMİR

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