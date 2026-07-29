DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± bir ayda ikinci kez evlendi: AÅŸkla yuva kurmaya doyamadÄ±

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Blondeau, geÃ§tiÄŸimiz 29 Haziran gÃ¼nÃ¼ DJ Ben Attal ile Paris'te resmi nikah kÄ±ydÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kez de ailesi ve yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle mutluluÄŸunu perÃ§inledi.

25 yaÅŸÄ±ndaki Thylane Blondeau ve Ben Attal, dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Cannes'Ä±n Ã¼nlÃ¼ plajlarÄ±nÄ± tercih etti.

FransÄ±z futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Patrick Blondeau ile Veronika Loubry'nin kÄ±zÄ± olan Thylane ile bir aylÄ±k kocasÄ± Ben Attal konuklarÄ±nÄ±, bir plaj kulÃ¼bÃ¼nde aÄŸÄ±rladÄ±.

Mutlu Ã§ift nikahlarÄ±nÄ±n aksine bu kez daha kalabalÄ±k bir davetli grubunu konuk etti.

Gelinin annesi Veronika Loubry de kendi sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±yla damadÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

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Thylane Blondeau, tÄ±pkÄ± nikahÄ±nda olduÄŸu gibi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de gayet sade beyaz bir giyim tercih etti.

GÃ¼zel gelinin kÄ±yafetinin Ã¼st kÄ±smÄ± esin kaynaÄŸÄ±nÄ± gÃ¼nlÃ¼k, basit bir tiÅŸÃ¶rtten alÄ±yordu. EteÄŸi de yine beyaz renkte hafif bir kumaÅŸtan dikilmiÅŸti.

SonuÃ§ olarak FransÄ±z model ve iÅŸ kadÄ±nÄ± Thylane Blondeau, en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde bile sadelikten yana olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Bu kez duvak kullanmayan Thylane Blondeau, usta makyÃ¶z Andrea Ali'nin ellerine emanet etti kendini. Gayet sade makyajÄ±yla gelin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Thylane Blondeau ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Ben Attal , geÃ§en sene birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatil sÄ±rasÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar.

GeÃ§tiÄŸimiz 29 Haziran gÃ¼nÃ¼ de Paris'te kÄ±yÄ±lan resmi nikahla evlendiler.





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Daha ufacÄ±k yaÅŸÄ±nda girdiÄŸi moda sektÃ¶rÃ¼nde daha 30'una bile gelmeden bÃ¼yÃ¼k bir servetin sahibi olan Thylane Blondeau, evlilik iÃ§in gayet sade bir tÃ¶ren tercih etti.

GelinliÄŸini de sade tutan genÃ§ kadÄ±n, nikah gÃ¼nÃ¼ mutlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Blondeau, Cannes'daki dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir de bekarlÄ±ÄŸa veda partisi dÃ¼zenlemiÅŸti.

Thylane Blondeau daha dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndayken Ã¼lkesi Fransa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n moda devlerinden Jean Paul Gaultier'in defilesine Ã§Ä±ktÄ±.

AltÄ± yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Vogue dergisi tarafÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

Bundan dÃ¶rt yÄ±l sonra da Vogue dergisinin Fransa baskÄ±sÄ± iÃ§in poz verdi. Bu sayede de bu Ã¼nlÃ¼ dergi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en en kÃ¼Ã§Ã¼k model olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±.



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Â Thylane Blondeau sadece bir model deÄŸil aynÄ± zamanda kendi kurduÄŸu bir moda markasÄ±nÄ±n da imparatoriÃ§esi.

ÃœnlÃ¼ moda markalarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda gÃ¶rev almayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Thylane Blondeau, kazandÄ±ÄŸÄ± tecrÃ¼beyi bir giyim ve kozmetik markasÄ±nda bir araya getirdi.







Â Åžu sÄ±ralar yeni evliliÄŸinin keyfini Ã§Ä±karan genÃ§ kadÄ±n, 4.2 milyon dolarlÄ±k bir servetin de sahibi aynÄ± zamanda.

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