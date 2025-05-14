Dünyanın en güzel kadınlarından biri ama aynaya bakamıyor: Gördüğüm o şeyden nefret ediyorum!

Haberin Devamı

Peki onlar kendilerini gördüklerinde ne hissediyor? Tüm dünyanın hayran olduğu yıldızlar da kendilerinden bu kadar memnun mu acaba?

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ AMA…

Dünyanın en başarılı modellerinden ve en güzel kadınlarından biri kabul edilen Bella Hadid bu konuda yaptığı şaşırtıcı ama samimi itirafında durumun görünenden çok farklı olduğunu söylüyor.

Süper model Bella Hadid aynaya bakmakta zorlandığını itiraf ediyor ve “Gördüğüm o kadından nefret ediyorum!” diyor…

İnanması güç olsa da Bella Hadid kendine güven konusunda sıkıntı yaşayan bir kadın. Bu konuda birçok ünsüz hemcinsinin hislerini paylaşıyor.

Haberin Devamı





AYNALARLA İLİŞKİSİ HÂLÂ KÖTÜ

28 yaşındaki Hadid Vogue dergisine verdiği röportajda “Bugünün dünyasında genç bir kız, bir erkek ya da herhangi biri olarak, eğer kendinize güvenmiyorsanız sabahları aynaya bakmak çok zor” diyor.

Çoğu insanın 20'li yaşlarına geldiğinde zihinlerinde birçok şeyi halletmiş olsalar da kendisinin bunu yaşayamadığını itiraf eden Bella Hadid hâlâ aynalarla karmaşık bir ilişkiye sahip.

Hadid yaşadıklarını anlatmaya “17-18 yaşlarındaydım ve henüz kendimi yüzde yüz tanımıyor ya da sevmiyordum. Ailemin evinden yeni taşınmıştım ve her gün aynaya bakmanız gereken bir dünyaya adım atmıştım” sözleriyle başlıyor.

SÜREKLİ KENDİNE BAKMAK RUHUNU YORMUŞ

Ve şimdi bile, fiziksel görünümünün sürekli incelenmesini gerektiren bir sektörde çalışırken, “Her gün aynaya bakmak zorunda olmak, bence özgüveninize ve ruhunuza gerçekten bir şeyler yapıyor” diyerek devam ediyor.

Şu anda aynayla ilişkisinin nasıl olduğu sorusuna Hadid “Gördüğüm kadından nefret ediyorum” yanıtını veriyor.

Haberin Devamı





KENDİNE İKİNCİ BİR KİŞİLİK YARATMIŞ

Neyse ki yıllardır podyumların yıldızı olmak onu bu konuda eğitmiş ve işini yaparken bu duygulardan kaçmayı kendine öğretmiş.

Bella Hadid işini yaparken kendine Bella yerine “Belinda” adıyla hitap ediyormuş.

“Bu yüzden işteyken, çalışan o kızın Belinda olduğunu söylüyorum. Belinda sadece işini yapıyor”





“BEN SABAHA KADAR AĞLASAM DA BELINDA KALKIP İŞE GİDER VE ÇALIŞIR”

Bella Hadid bunu “Bella sabah 5'ten 7'ye kadar ağlayabilir ama işe gittiğinde yüzünde bir gülümseme vardır ve işini yapıp üstesinden gelecektir. İşte benim için Belinda bu” sözleriyle anlatıyor.

Haberin Devamı

Bunun kolay olmadığını, bu ikinci kişiliğe çok uzun zamandır büründüğünü ve bu maskeyle yaşadıktan sonra eve döndüğünde tükenmiş hissettiğini, bir iskelete dönüştüğünü itiraf ediyor ünlü model.





HASTALIĞI YÜZÜNDEN MESLEĞİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Mesleğini sürdürmek için yaşadığı bu duyguların ötesinde yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid hastalığı yüzünden çok acı çekip ayakta bile duramadığı bir süreç yaşamış ve mesleğine bir yıl ara vermişti.

Bella Hadid bu süreçte çekilmiş fotoğraflarına bakarken kendisi için çok üzüldüğünü söylese de şimdilerde sağlığı yerinde ve en güzel haliyle bir kez daha Cannes’da kırmızı halıda fırtına estirmeye devam ediyor…

Haberin Devamı