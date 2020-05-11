Dünyanın en büyük sirki Cirque du Soleil nerede?

Dünyaca ünlü uluslararası topluluk Cirque du Soleil, eskiden sokak sanatçısı olan Guy Laliberté ve Daniel Gauthier tarafından 1984 yılında kuruldu. İlk olarak 20 sokak sanatçısından oluşan, Cirque du Soleil, yüksek standartlarıyla sanat ve eğlenceyi bir araya getirmiş Québec’li bir gösteri sanatları topluğu. Şirket’in 50 farklı ülkeden, 1.200 'den fazla sanatçı dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 çalışanı bulunuyor. Uluslar arası merkezi Kanada’nın Montreal kentinde bulunan Cirque du Soleil şu ana kadar uyandırdığı ilgi ve merak ile beş kıtada toplam 300 şehirde 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. 2010 yılında, Cirque du Soleil tüm dünyada aynı anda 21 gösterisini sunmaya devam ediyor. Cirque du Soleil’in Uluslararası Merkezi Kanada'nın Montreal kentindedir.

Merkezi Kanada olan Cirque du Soleil, dünyada aynı anda 20 farklı gösteri gerçekleştiriyor. Ekip ABD, Kanada, İspanya, Singapur, Almanya, Arjantin, Çin, Meksika ve Türkiye olmak üzere dokuz ülkede şovlarını sergiliyor.