×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Jane Birkin#Serge Gainsbourg#Charlotte Gainsbourg
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 16:05

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti. Adını hem sinema hem de müzik dünyasına altın harflerle yazdıran yıldız isim popüler kültürün en büyük efsanelerinden biriydi.

Haberin Devamı

İngiliz olmasına rağmen uzun yıllardır Fransa’da yaşayan Jane Brikin’in hayatını kaybettiği haberi Fransa Kültür Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ünlü şarkıcı, başarılı oyunculuk kariyerini Fransız filmlerinde oynayarak inşa etmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
Serge Gainsbourg ve Jane Birkin’in 51 yaşındaki kızları Charlotte Gainsbourg da sinema dünyasının en saygın oyuncularından biri. Birkin’in en büyük çocuğu, fotoğrafçı Kate Barry, 2013’te, 46 yaşındayken dördüncü kattaki evinden düşüp hayatını kaybetmişti. Uzun yıllar alkol ve uyuşturucu problemi yaşayan Kate Barry’nin intihar ettiği söylendi.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
Serge Gainsbourg ve Jane Birkin'in kızları Charlotte Gainsbourg dünya sinemasının en ünlü ve saygın isimlerinden biri oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
Jane Birkin ve Serge Gainsbourg arasındaki ilişki şimdilerde "toksik" diye tabir ettiğimiz bir ilişkiydi... Dillere destan bir aşk yaşayan çiftin ayrılığı Serge Gainsbourg alkol batağına iyice saplandıktan sonra bitmişti: Jane Birkin, ayrıldıktan sonra büyük aşkı için "O birlikte olunması çok zor bir adamdı" demişti

Haberin Devamı

Jane Birkin’in en küçük çocuğu 40 yaşındaki Lou Doillon da annesi gibi şarkıcı ve oyuncu olmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
2002’de lösemi olan Jane Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu. Bir süredir devam eden sağlık sorunları yüzünden mayıs ayında vermeyi planladığı konserleri iptal eden Jane Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti
Çoğu zaman farklı şekilde yazılıp çizilse de Jane Birkin gerçekte Serge Gainsbourg'un kendisinden etkilendiğini ve şarkı söyleme tarzını ondan görerek değiştirdiğini söylemişti

Haberin Devamı

Jane Birkin, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınCharlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumCharlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jane Birkin#Serge Gainsbourg#Charlotte Gainsbourg

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği