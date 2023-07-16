Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin hayatını kaybetti

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İngiliz olmasına rağmen uzun yıllardır Fransa’da yaşayan Jane Brikin’in hayatını kaybettiği haberi Fransa Kültür Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ünlü şarkıcı, başarılı oyunculuk kariyerini Fransız filmlerinde oynayarak inşa etmişti.

Serge Gainsbourg ve Jane Birkin'in kızları Charlotte Gainsbourg dünya sinemasının en ünlü ve saygın isimlerinden biri oldu

Jane Birkin ve Serge Gainsbourg arasındaki ilişki şimdilerde "toksik" diye tabir ettiğimiz bir ilişkiydi... Dillere destan bir aşk yaşayan çiftin ayrılığı Serge Gainsbourg alkol batağına iyice saplandıktan sonra bitmişti: Jane Birkin, ayrıldıktan sonra büyük aşkı için "O birlikte olunması çok zor bir adamdı" demişti

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Serge Gainsbourg ve Jane Birkin’in 51 yaşındaki kızları Charlotte Gainsbourg da sinema dünyasının en saygın oyuncularından biri. Birkin’in en büyük çocuğu, fotoğrafçı Kate Barry, 2013’te, 46 yaşındayken dördüncü kattaki evinden düşüp hayatını kaybetmişti. Uzun yıllar alkol ve uyuşturucu problemi yaşayan Kate Barry’nin intihar ettiği söylendi.

Jane Birkin’in en küçük çocuğu 40 yaşındaki Lou Doillon da annesi gibi şarkıcı ve oyuncu olmuştu.

Çoğu zaman farklı şekilde yazılıp çizilse de Jane Birkin gerçekte Serge Gainsbourg'un kendisinden etkilendiğini ve şarkı söyleme tarzını ondan görerek değiştirdiğini söylemişti

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2002’de lösemi olan Jane Birkin’in Eylül 2021’de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu. Bir süredir devam eden sağlık sorunları yüzünden mayıs ayında vermeyi planladığı konserleri iptal eden Jane Birkin’in Paris’teki evinde hizmetçisi tarafından ölü bulunduğu açıklandı.

Jane Birkin, modada lüks kavramıyla özdeşleşen Hermes markasının tasarım el çantası modeline adını veren kişiydi.