Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Topkapı Sarayı için eşi Offset'e yalvardı

Grammy ödüllü sanatçı, eşi Offset’i bu seyahate gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Yaptıkları canlı yayında eşinin 18 saatlik uçuş yapmak istememesinden yakınan Cardi B. “Sultan Süleyman’ın yaşadığı sarayı görmek istiyorum. Ama eşim 18 saatlik uçuş yapmak istemiyor” dedi. Eşi Offset ise eşini kırmamak için uzun uçuşa ‘evet’ diyebileceğini söyledi.



