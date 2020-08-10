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GeriTelevizyon Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Topkapı Sarayı için eşi Offset'e yalvardı
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Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Topkapı Sarayı için eşi Offset'e yalvardı

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Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Topkapı Sarayı için eşi Offset'e yalvardı
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‘Muhteşem Yüzyıl' dizisinin ardından Kösem Sultan'ı izlemeye başlayan dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Türkiye sevdasından vazgeçmedi.

Grammy ödüllü sanatçı, eşi Offset’i bu seyahate gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Yaptıkları canlı yayında eşinin 18 saatlik uçuş yapmak istememesinden yakınan Cardi B. “Sultan Süleyman’ın yaşadığı sarayı görmek istiyorum. Ama eşim 18 saatlik uçuş yapmak istemiyor” dedi. Eşi Offset ise eşini kırmamak için uzun uçuşa ‘evet’ diyebileceğini söyledi.

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