Dünyaca ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü!

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İran devlet medyasının duyurduğu habere göre Mehrjui ve eşi Vehideh Mohammadifar'ın ülkenin başkenti Tahran'ın batısındaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüklerini bildirdi.

IRNA haber ajansı, yönetmenin kızı Mona Mehrjui'nin dün akşam babasının evini ziyarete gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığı bildirdi. Her iki kurbanın da boyunlarında bıçak yaraları bulunduğu açıklandı.

Soruşturma devam ederken, Mohammadifar'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı bir ölüm tehdidi hakkında sosyal medyada şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

83 yaşındaki usta yönetmen Mehrjui'nin hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Dariush Mehrjui, 1970'lerin başında İran'ın yeni film dalgasının kurucularından biri olarak anılıyordu.

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Dariush Mehrjui ve hem onun filmlerinde hem de İran sinemasının birçok başka filminde oynamış olan eşi Vehideh Mohammadifar, Tahran yakınlarındaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

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Yönetmenin İkinci filmi İnek, bu akımın ilk filmi olarak kabul ediliyor. Mehrjui’nin filmlerinin çoğu edebiyattan esinlenmiş ve İranlı ve yabancı yazarların roman ve oyunlardan uyarlanmıştır.

Dariush Mehrjui 1959'da UCLA Sinema Bölümü'nde okumak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Burada, kendisine oyuncularla nasıl çalışılacağını öğrettiğini söylediği efsane yönetmen Jean Renoir'ın öğrencisi oldu.

Memleketi İran'a döndüğünde, sinema kariyerinden önce, 1964 yılında Pars Review adlı kendi edebiyat dergisini kurdu. Mehrjui 1969’da çektiği ikinci filmi “Gav” (İnek) ile İran sinemasının efsaneleri arasına girmişti.

Mehrjui kariyeri boyunca, 1998 yılında Chicago Uluslararası Film Festivali'nden Gümüş Hugo ve 1993 yılında San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nden Altın Deniz Kabuğu da dahil olmak üzere birçok ödül aldı.