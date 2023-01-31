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Dünyaca ünlü güreşçi ve film yıldızı Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber: Bacaklarını hissetmiyor

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#Hulk Hogan#Amerikan Güreşi#WWE
Dünyaca ünlü güreşçi ve film yıldızı Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber: Bacaklarını hissetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 15:38

Profesyonel güreş kariyerinde en büyük şampiyonluklara sahip oldu. Kazandığı büyük şöhreti film yıldızlığına da taşıdı ve kendine Hollywood’da yeni bir kariyer yapmayı da başardı. Sert görünümün altındaki sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Hayranlarını üzen haberi ise yakın arkadaşlarından biri duyurdu.

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69 yaşındaki Hulk Hogan geçtiğimiz günlerde sırtından bir operasyon geçirmiş ancak ameliyatın ne şekilde sonuçlandığını ya da iyileşip iyileşmediğini açıklamamış ve konu hakkında hiçbir şey söylememişti.

Dün gece, bir etkinlikte çekilmiş olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta oldukça neşeli ve sağlıklı görünen yıldız güreşçi yardımsız ayakta duruyordu. Bu halini gören hayranları Hogan’ın iyileştiğini düşünerek sevinmişti.

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Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan’ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan bir diğer şampiyon güreşçi Kurt Angle, katıldığı bir programda Hogan’ın ameliyat sırasında sinirlerinin zarar gördüğünü ve şu anda babaçlarını hissetmediğini söyledi.

Dünyaca ünlü güreşçi ve film yıldızı Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber: Bacaklarını hissetmiyor
Hulk Hogan’ın his kaybı yaşadığı bacakları yüzünden yürüyemediğini ancak bastonlar yardımıyla ayağa kalktığını anlatan arkadaşı, yıldız oyuncunun hayranlarını üzdü. Hulk Hogan’ın geçirdiği operasyonda sırtındaki zarar gören sinirleri aldıracağı ancak ameliyat esnasında zarar gören başka sinirler yüzünden felç olmuşçasına bacaklarındaki hissin kaybolduğu söylendi.

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Hulk Hogan’ın yaşadığı bu üzücü durumun kalıcı olup olmadığı bilinmiyor. Şampiyon güreşçi durumuyla ilgili henüz kendisi bir açıklama yapmadı. Bu üzücü olay tam da Hulk Hogan ve onun durumunu duyuran arkadaşı Kurt Angle gibi güreşçilerin yılın en büyük güreş etkinliklerinden biri olan WrestleMania'ya hazırlanırken yaşandı.

Dünyaca ünlü güreşçi ve film yıldızı Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber: Bacaklarını hissetmiyor
Kurt Angle, başta Hulk Hogan’ın, ameliyat sonrası yaşadığı ağrılar için baston kullandığını düşünmüş. Ancak yaptığı açıklamada bunun herhangi bir ağrılı durumdan kaynaklanmadığını, şampiyon güreşçinin bacaklarında hiç his olmadığını söylüyor.

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35 yıldır WWE Dünya Ağır Siklet güreşçisi olan Hulk Hogan 6 kez bu şampiyonada birincilik madalyası kazandı. Hulk Hogan’ın ameliyat olmasına neden olan sırt sakatlığı gibi birçok sakatlık Amerikan güreşi de denen bu sporda sıkça yaşanıyor ve Hogan gibi sporcular bu tür ameliyatlar olmak zorunda kalıyor.

Dünyaca ünlü güreşçi ve film yıldızı Hulk Hogan’dan hayranlarını üzen haber: Bacaklarını hissetmiyor
2021'de Hulk Hogan’ın kızı Brooke, 2021 yılında yaptığı açıklamada babasının toplamda 25 ameliyat geçirdiğini söylemişti. Hogan da yaptığı bir açıklamada “Dizlerim takma, kalçam takma, sırtım metal ve yüzümün bir kısmı metal dolu” sözlerini kullanmıştı.

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Hulk Hogan bu sakatlıklarından dolayı 2013’ten beri profesyonel dövüşlere çıkmıyor ancak özel etkinliklerde ve bazı turnuvalarda gösteri maçları için ringe çıkıyordu. Hulk Hogan kariyeri boyunca onlarca filmde ve birçok dizide oynamıştı.

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#Hulk Hogan#Amerikan Güreşi#WWE

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