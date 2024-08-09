Dünya Varmış'ın tanıtımı yayında

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Filmde Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin ve İskender Altın rol alıyor. Komedi unsurları ile işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak film, 22 Kasım’da vizyonda olacak. Yapım, özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekânlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek. “Dünya Varmış”, büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille anlatıyor.