"Dünya Varmış" Kasımda vizyonda

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Kadrosunda Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin ve İskender Altın’ın da yer aldığı distopik film, 22 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği “Dünya Varmış”, Azerbaycan, Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok bölgesinde de gösterime girecek. Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı film, dünyanın sonunu getirecek salgından kurtulmak için bir otele sığınan insanların başlarına gelen ilginç olayları konu alıyor.

