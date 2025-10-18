×
Dünya starlarıyla aynı festivalde

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:50

SERKAN Çayoğlu, Mısır’da düzenlenen sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından El Gouna Film Festivali’ne onur konuğu olarak davet edildi.

Çayoğlu, festivalin kırmızı halısında Cate Blanchett gibi dünya yıldızlarıyla bir araya geldi. Oyuncu, stiliyle de dikkat çekti.

Üç sezondur ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu, geçen haftalarda Almanya için çekilen ve başrolünde yer aldığı ‘She Said Maybe’ ile Hamburg’ta Avrupa basınıyla bir araya gelmişti.

İtalya, İspanya ve Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, Mısır’da MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) basınına da özel röportajlar verdi.

