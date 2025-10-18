Dünya starlarıyla aynı festivalde

Haberin Devamı

Çayoğlu, festivalin kırmızı halısında Cate Blanchett gibi dünya yıldızlarıyla bir araya geldi. Oyuncu, stiliyle de dikkat çekti.

Üç sezondur ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu, geçen haftalarda Almanya için çekilen ve başrolünde yer aldığı ‘She Said Maybe’ ile Hamburg’ta Avrupa basınıyla bir araya gelmişti.

İtalya, İspanya ve Latin Amerika başta olmak üzere birçok ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, Mısır’da MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) basınına da özel röportajlar verdi.