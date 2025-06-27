Dünya alem düğüne gitti bir tek onun umurunda değil… Eski kocasından boşanırken aldığı 38 milyar doları dağıtmakla meşgul!

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Bu dudak uçuklatan para miktarının elbette bir sebebi vardı ve bu sebep şu anda tüm dünyanın gözlerinin Venedik’e çevrilmesine yol açmış durumda.

DÜNYANIN GÖZÜ YILIN DÜĞÜNÜNDE

Jeff Bezos ve lauren Sanchez’in aylardır konuşulan düğünü için kraliyet ailesi mensuplarından ünlü yıldızlara, politikacılardan jet sosyete sayısız konuk Venedik’e akın etti.

Jeff Bezos evlenmek üzere olduğu Lauren Sanchez'le böyle pozlar vermeye başladığında karısı MacKenzie Scott’tan henbüz ayrılmıştı

Lauren Sanchez’in eski eşi ve onun yeni karısı da davetliler arasında.

Düğüne davet edilmeyen ya da edildiyse bile bu davete icabet etmeyen bir isimse herkesin dikkatini çekti…

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Bu isim Jeff Bezos’un 2019’da Lauren Sanchez’le aldattığı ve sonra boşandığı MacKenzie Scott’tan başkası değil.

1993'ten 2019'a kadar süren evlilikleri boyunca Jeff Bezos ve MacKenzie Scott Amazon'u dünya devi bir şirket haline getirdiler

OLAN BİTENLER BİR TEK KİŞİNİN UMURUNDA BİLE DEĞİL

Jeff Bezos bir başkasına gönül verip bir de ilişkisini başlatmak için boşanmayı bekleyemeyince eski karısına boşanırken rekor bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

ABD’nin en iyi birkaç okulundan biri olan Princeton Üniversitesi’nden yüksek dereceyle mezun olan MacKenzie Scott Jeff Bezos’la 1993’te evlenmiş, Amazon’u kurarken de en büyük destekçisi ve baş yardımcısı olmuştu.

KOCASINI DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI YAPMIŞTI, ALDATILDI, BOŞANDI VE...

Çift boşanırken MacKenzie Scott Amazon hisselerinin yüzde 25’ini aldı. Bu da o günkü parayla 38 milyar dolara denk geliyordu!

Bu tazminat 2019’da MacKenzie Scott’ı bir anda dünyanın en zengin kadını yaptı.

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2025’teki durum ise özetle şöyle: Jeff Bezos’un eski karısının serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Mayıs 2025 itibarıyla net 35 milyar 900 milyon dolar.

Jeff Bezos karısını Lauren Sanchez'le aldattığı ortaya çıkınca boşanmak için ona 38 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı

ALDATMA VE BOŞANMANIN ZAMAN ÇİZELGESİ 2016: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Sanchez'in o zamanki eşi Patrick Whitesell aracılığıyla bir Amazon partisinde tanıştılar. 2018: İkili, 2018 yılı boyunca evli olmalarına rağmen gizlice bir ilişki yaşamaya başladılar. Bu dönemde aralarında gönderilen samimi mesajlar ve fotoğraflar daha sonra basına sızdı. Ocak 2019: Jeff Bezos ve MacKenzie Scott, 25 yıllık evliliklerinin ardından boşanacaklarını duyurdu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra, National Enquirer gazetesi Bezos'un Lauren Sanchez ile bir ilişkisi olduğunu ifşa eden bir haber yayınladı ve aralarındaki mesajlaşmaları da paylaştı. Nisan 2019: Jeff Bezos ve MacKenzie Scott'ın boşanması resmiyet kazandı. MacKenzie Scott, Amazon hisselerinin %25'ini alarak tarihin en pahalı boşanma anlaşmalarından birine imza attı. Aynı ay içinde Lauren Sanchez de eşi Patrick Whitesell'dan boşanma davası açtı ve boşanmaları Ekim 2019'da tamamlandı.

MacKenzie Scott bu parayla birlikte Amazon'un hisselerinin de yüzde 4’ünü elinde bulunduruyor.

ARTIK DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLERİNDEN BİRİ

Scott ABD’nin en zengin 3’üncü kadını ve dünyanın en zengin 38’inci kişisi.

MacKenzie Scott 2020 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilmiş ve 2021 ve 2023 yıllarında Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü 100 kadını arasında gösterilmişti.

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Eski kocasının ses getiren büyük düğünüyle hiç ilgilenmeyen MacKenzie Scott boşandıktan sonraki 6 yılını aldığı büyük tazminatı harcamakla getirdi. Ama kendisi için değil!

"BÜYÜK SERVETİMİ SADECE HAYIR İŞLERİNE HARCAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Boşandıktan sonra büyük servetini lüks bir yaşam için değil sadece hayır işlerinde kullanma sözü veren eski eş bu sözünü tutu.

Scott, 2020 yılında 5,8 milyar dolarlık bir bağışta bulunarak, çalışan hayır kurumlarına bir özel şahıs tarafından yapılan en büyük yıllık bağışlardan birini gerçekleştirmişti.

MacKenzie Scott boşanırken aldığı parayı sadece hayır işlerinde kullanma söz vermişti ve 6 yıldır bu sözünü tutarak dev bağışlarda bulundu

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2021 yılında ise bunu tekrarladı ve 2,7 milyar dolar daha bağış yaptı.

Kayıtlara göre 2024 yılının aralık ayı ortası itibarıyla MacKenzieScott verdiği sözden sonra 1600'den fazla hayır kurumuna toplam 19,3 milyar dolar bağışlamış oldu.

BÜYÜK SÖZÜNÜ TUTTU: NEREDEYSE 20 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ YAPTI!

Şu anda 2014 yılında kurduğu zorbalığa karşı mücadele örgütü Bystander Revolution'ın yönetici direktörlüğünü yapan MacKenzieScott bir yandan da roman yazıyor.

MacKenzie Scott boşanmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ dünyanın sayılı zenginleri arasındaki yerini koruyor

Scott’ın 2005 yılında yayınlanan ilk romanı The Testing of Luther Albright Amerikan Kitap Ödülü'nü kazandı. İkinci romanı Traps ise 2013 yılında yayınlandı.

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Jeff Bezos ile evliliğinden 4 çocuğu olan MacKenzieScott 2021’de Dan Jewett’le evlendi ancak bu evlilik de 2023’te sona erdi.