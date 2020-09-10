Dunkirk filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Dunkirk oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dunkirk filmi 2017 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Savaş ve aksiyon filmleri arasında yer alan bu film ödüle layık görülmüş ve bazı oscar dalı için ödül adayı olmuştur. Dunkirk filmi Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda'da çekilmiş bir filmdir. İngilizce dilinde çekilen bu film aksiyon ve savaş filmleri arasında en iyi filmlerden olarak gösterilmiştir. Dunkirk 2. Dünya savaşını konu edinen bir filmdir. Bu filmin müziğini de Hans Zimmer bestelemiştir. Film toplam 106 dakikadır. 2. dünya savaşında Dunkirk bölgesinde yer alan askerlerin tahliyesini anlatan bir filmdir.

Dunkirk Filminin Konusu Nedir?

2. Dünya savaşında Nazi Almanya’sının net ve büyük bir üstünlüğü bulunmaktaydı. Fransa, Kanada, Belçika, İngiltere ordusu Dunkirk bölgesinde iken Nazi Almanya’sı ordusu tarafından çevrelenir. Nazi Almanya’sının esas hedefi bu birçok ülkenin birliği olan askeri tabyayı yok etmektir. İngiltere başbakanı ise bu durumun farkına verir ve derhal şiddetli bir çarpışma emri vererek Almanları püskürtmek ister. Fakat püskürtmenin kolay olmayacağını anladıktan sonra hayati bir öneme sahip olan tahliye operasyonu başlatma emrini verir.

Birçok ülkenin birliğinden oluşan bu ordu Nazi Almanya’sı tehlikesine karşı karadan, havadan ve denizden tahliye operasyonuna başlar. Bu tahliye operasyonunun başladığını gören Alman ordusu da birliklerini hemen toparlar. Orduları yok etmek ve Nazi Almanya'sının sınırlarını genişletmek ister.

Dunkirk Filminin IMDb Puanı Kaçtır?

Dunkirk filminin IMDb puanı 7.9'dur.

Dunkirk Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Fionn Whitehead: Tommy

2) Tom Glyn Carney: Peter

3) Jack Lowden: Collins

4) Harry Styles: Alex

5) Aneurin Barnard: Gibson

6) James D arcy: Albay Winnat

7) Barry Koeghan: George

8) Kenneth Branagh: Komutan Bolton

9) Cillian Murphy: Asker

10) Mark Rylance: Bay Dawson

11) Tom Hardy: Farrier

Dunkirk Yönetmeni Kimdir?

Dunkirk filminin yönetmeni Christopher Nolan'dır. Filmin görüntü yönetmeni ise Hoyte van Hoytema'dır.

Dunkirk Yapımcısı Kimdir?

Dunkirk filminin yapımcıları Christopher Nolan e Emma Thomas'dır. Dunkirk filminin yapımc şirketi ise Synopcy INC'dir.

Dunkirk Senaristi Kimdir?

Dunkirk filminin senaristi Christoper Nolan'dır. ( Aynı zamanda yönetmenlik görevindedir. )

Dunkirk Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Dunkirk filmi için ayrılan bütçe net olarak 100 milyon dolardır. Bu filmden elde edilen hasılat ise 523.8 milyon dolar olarak belirtilmiştir.