Dündar Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir? İşte, Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'in hayatı

Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde oyuncu Ragıp Savaş'ın hayat verdiği Dündar Bey karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin hayranları tarihi bilgiler çerçevesinde Dündar Bey'in kaç yaşında ve nasıl öldüğünü araştırıyor. İşte, Kuruluş Osman Dündar Bey ile ilgili ayrıntılar.

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey 210 veya 1212 yıllarında doğmuştur. 1298 veya 1302 yılları arasında ölmüştür. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Bir rivayete göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.