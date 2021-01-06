Dündar Bey kimdir ve ne zaman öldü? Tarihte Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in ölümü dikkat çekiyor....

Dündar Bey'in ne zaman öldüğü, popüler dizi Kuruluş Osman'la beraber yeniden gündeme geldi. Ölümüne dair tarihi kaynaklarda pek çok rivayet olsa da, Dündar Bey'in 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürüldüğü biliniyor. Amcası ile sürekli çekişmeler yaşayan Osman Gazi'nin Dündar Bey'i yayının tahtası ile vurarak öldürdüğü bir diğer rivayetler arasında yer alıyor.

DÜNDAR BEY'İN BİYOGRAFİSİ

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu evresinde önemli katkıları bulunan Dündar Bey, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 1212 - 1302 yılları arasında yaşadığı öne sürülmektedir. 90 yaşına yakınken Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

ÖLÜMÜ

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış.

Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.