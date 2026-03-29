Dümbüllü ödülü Binnur Kaya'ya verildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 13:29

Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi İsmail Dümbüllü’nün anısı yaşatmak amacıyla verilen İsmail Dümbüllü Ödülü’nün sahibi Binnur Kaya oldu.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen ödül töreni, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Her yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül, Müjdat Gezen tarafından takdim edildi.

‘İki Kişilik Oyun’ adlı tiyatro oyunundaki performansıyla ödüle layık görülen oyuncu teşekkür konuşması yaparken duygusal anlar yaşadı:

“Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, bu ödülü bana layık görmüşler; çok duygulanıyorum. Bu ödülü Müjdat Hoca’nın elinden alıyor olmak benim için rüya gibi. Bizim teşekkürümüz, işimizi iyi yapabilmektir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
