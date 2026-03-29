Dümbüllü ödülü Binnur Kaya'ya verildi

Haberin Devamı

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen ödül töreni, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Her yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül, Müjdat Gezen tarafından takdim edildi.

‘İki Kişilik Oyun’ adlı tiyatro oyunundaki performansıyla ödüle layık görülen oyuncu teşekkür konuşması yaparken duygusal anlar yaşadı:

“Pırıl pırıl genç arkadaşlarım, bu ödülü bana layık görmüşler; çok duygulanıyorum. Bu ödülü Müjdat Hoca’nın elinden alıyor olmak benim için rüya gibi. Bizim teşekkürümüz, işimizi iyi yapabilmektir.”