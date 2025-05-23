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Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

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#Kraliyet Düğünü#Prenses Alexandra#Nicolas Bagory
Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 13:37

Bundan tam iki yıl önce bütün dünya birkaç gün süren gösterişli bir evlilik törenine tanıklık etmişti. Mutlu çift, önce çok konuşulan resmi bir nikah kıydı... Ardından da yine aynı şekilde ışıltılı bir düğünle evlendi.

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Aradan çok geçmeden ilk bebek haberi geldi... İşte şimdi o bebek daha bir yaşına yeni girmişken, ünlü çift ikinci bebeklerini de beklediklerini duyurdu.

Bu anlattığımız öykünün kahramanları Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg'un prensesi Alexandra ile kocası Nicolas Bagory.

Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

2023'TE EVLENDİLER... İKİ YILDA İKİNCİ BEBEK GELİYOR
34 yaşındaki Alexandra ile 36 yaşındaki Nicolas Bagory, 2023 yılında iki farklı törenle hayatlarını birleştirdi. Geçen yıl 14 Mayıs'ta kızları Victoire'ın dünyaya geldiğini açıkladı ünlü çift.

O bebek, ilk doğum gününü daha yeni kutladı. Bunun mutluluğu üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Alexandra ile Nicolas'ın, ikinci bebeklerini beklediği duyuruldu. 

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Lüksemburg Grand Düklüğü tarafından yapılan resmi açıklamada "Grand Dük ve Grand Düşes, Prenses Alexandra ile Bay Nicolas Bagory'nin ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmaktan büyük bir mutluluk duyar" denildi.

Resmi açıklamada çiftin geniş ailelerinin de bu haber sayesinde büyük bir sevinç hissettiği belirtildi.

Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

ÖNCE NİKAH KIYILDI
Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, 2023 yılında birer hafta arayla yapılan nikah ve düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Önce ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'da Belediye Sarayı'nda bir nikahla evlendi çift. O törende damat klasik takım elbise giyerken gelin de pantolon ve üzerine pelerin benzeri bir ceket giydi.

Düğünde ise damat yine klasik giyinirken gelin de herkesi şaşırtan bir gelinlik giydi.

Herkes ondan daha gösterişli tam prenseslere layık bir gelinlik beklerken Alexandra ön kısmındaki bantları dikkat çeken daha sade bir gelinlik tercih etti.

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Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

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GELİNLİĞİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Görünümünü de aile koleksiyonundan bir taçla başına yerleştirilen bir duvakla tamamladı.

Bu arada Alexandra'nın üzerindekinin aslında gelinlik bile olmadığı sosyal medyada ileri sürülen iddialardan biriydi.

Birçok kişi Alexandra'nın gece kıyafetinden bozma bir gelinlikle evlendiğini ileri sürdü. Gelinliğin Alexandra'nın beden şekline uygun olmadığını savunanlar da oldu.

Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

GELİN ANNESİ ESPRİ KONUSU OLDU
Özetle her göz önünde insana olduğu gibi Alexandra'nın gelinliği de çok konuşuldu. Ama düğünde zaman zaman onu bile gölgede bırakan biri daha vardı: Annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa.

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Siyah ve yeşil renkli bir kıyafet giyen Maria Teresa'nın sağ omuzundaki aksesuar ise sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Birçok kullanıcı gelin annesi Maria Teresa'nın bu aksesuarını lahanaya benzetip bu konuda espriler üretmişti.

Birçok kişi "Maria Teresa'nın görünümünü kontrol edeceği bir ayna var mı? O sağ omuzundaki lahana benzeri şey ne? " diye kıyafet seçimini sorguladı.

Birçok kullanıcı da Maria Teresa'nın kendi kızının düğününde bu kadar çok dikkat çeken bir kıyafet giymesini eleştirdi.

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Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor


FRANSA'YA YERLEŞTİLER
Prenses Alexandra ve Nicolas Bargory, düğünden sonra Paris'e yerleşti. Çift hayatlarını Fransa'da sürdürüyor.

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Lüksemburg Prensesi Alexandra şu anda taht için sırada. Fakat o sıraya girmesi de 20 yaşında gerçekleşti. Çünkü o zamana adar kız çocukları taht üzerinde hak iddia edemiyordu.

Babası Henri tahta geçince bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da taht için sıralamaya girdi.

Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

ÇOCUKLARININ TAHT ÜZERİNDE HAKKI YOK
Ama Alexandra'nın Nicolas Bargory ile evliliğinden doğan ya da doğacak olan çocuklarının böyle bir hakkı bulunmuyor. Bunun nedeni de babasının soylu bir aileden gelmemesi.

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı. Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

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Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı sıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.

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Gösterişli bir törenle evlenmişlerdi... Ünlü çift çok aceleci çıktı: İki yıl içinde ikinci bebek geliyor

Gelinin 69 yaşındaki annesi Maria Teresa ile 70 yaşındaki babası Henri'nin Alexandra dışında dört tane oğlu bulunuyor.

 

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#Kraliyet Düğünü#Prenses Alexandra#Nicolas Bagory

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