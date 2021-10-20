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Düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu!

#Erdal Erdoğan#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D

Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiği ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez “Neler Oluyor Hayatta”ya konuştu. Şiddetin öncesini ve o esnada yaşadıklarını anlattı.

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Erdal Erdoğan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.

“BİZE GELİP ‘KÜRTÇE NİYE ÇALIYORSUN?’ DENİLMEDİ”

Müzisyen Erdal Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, “Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt’üz. Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum” yanıtını verdi. Kulağına eğilip “ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdal Erdoğan “ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi.

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