'Düğün var' dediler gittik... İkisini de tanımıyoruz!

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Evlenenlerden biri o zamana kadar dünyanın en gözde bekarı olarak bilinen, İngiliz kraliyet ailesinin haşarı çocuğu Prens Harry'di.

Hiç öyle bir ihtimal yokken aniden kalbini çalan ve onu evliliğe ikna eden kişi de Amerikalı oyuncu Meghan Markle.

Onun sıradan bir aileden, üstelik Afrika kökenli bir anne ile Amerikalı bir babadan dünyaya gelmesinin dışında dikkat çeken başka özellikleri de vardı.

Harry'den üç yaş büyüktü, daha önce evlenip boşanmıştı, yıllarca Hollywood'da şöhret peşinde koşup sonunda Suits dizisiyle buna ulaşan bir oyuncuydu.

YEDİ YIL SONRA İLK BÜYÜK DÜĞÜN

Prens Harry ile Meghan Markle, Prens William ve Kate Middleton'ın gösterişli düğününden 7 yıl sonra en az onun kadar ilgi çeken bir düğünün kahramanı oldular.

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Harry ile Meghan'ın mutlu gününde sadece kraliyet ailelerinden değil beyazperdeden ve TV ekranlarından ünlüler de vardı. Evlenen genç adam bir prens olduğundan sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın kraliyet ailelerinden konukların hazır bulunması normaldi.

İlk bakışta TV ve sinema dünyasından ünlülerin de düğüne daveti zaten beklenen bir durumdu. Sonuç olarak gelin Meghan, Amerikalı bir oyuncuydu.

TÖRENDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER

O törenin en çok ilgi çeken çiftlerinden biri kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen David Beckham ile karısı Victoria ise diğeri de Hollywood'un ağır toplarından George Clooney ile karısı Amal Clooney oldu.

O dönemden başlayarak herkes Clooney çifti ile Meghan Markle'ın ABD'den yakınlığını konuştu durdu ama yine de bu olayın üzerinde bir gizem perdesi vardı.

Çift sadece nikaha katılmakla kalmadı aydı zamanda Frogmore Cottage'daki eğlencede de yerini aldı.

Aradan geçen bunca zaman içinde de Clooney çiftinin Meghan ve Harry ile yakınlığı mercek altına alınıp duruyor.

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Nikaha ve düğüne gitmelerine rağmen George Clooney ile Amal Clooney'in aslında Meghan'ı çok da iyi tanımadığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Özetle, bu davet "gösteriş için" bile yapılmış olabilir bazı iddialara göre.

'İKİSİNİ DE TANIMIYORUZ'

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın kız kardeşi Rachel, AirMail için kaleme aldığı yazıda da bunu gündeme getirdi.

Onun yazdığına göre Diana'nın eski ev arkadaşı Carolyn Bartholomew, düğününün başlamasını beklerken yanındaki çifte yani George ve Amal Clooney'e "Hangisini tanıyorsunuz?" diye sordu.

Clooney çifti de onlara "Tanımıyoruz" diye yanıt verdi.

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Olayın bir tarafı böyle... Diğer tarafında ise Meghan Markle'a yakın çevrelerin anlattıkları var.

SIK SIK BULUŞTUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bunlara göre 2018 yılında Londra merkezli yaşayan Amal Clooney ile Meghan Markle yakınlaştı. Hatta Amal, Meghan'ın Londra'daki hayatına alışmasına destek olmaya çabaladı.

Yine söylenenlere göre aynı yıl Meghan ile Harry, tatil için İtalya'ya gittiklerinde George Clooney'in Como Gölü kıyısındaki villasında kaldı.

Meghan Markle'ın en büyük destekçilerinden biri olarak tanınan Omid Scoobie'ye göre Harry ve George, motosiklet tutkuları sayesinde birbirlerine yaklaştılar.

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ARTIK ARALARININ AÇILDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Ayrıca George Clooney, 2019 yılında verdiği bir röportajda Meghan ile Harry'ye yakın oturduklarını ve sık sık buluştuklarını söyledi.

Fakat son dönemde ortada dolaşan söylentilere göre Clooney ailesi ile Harry ve Meghan'ın dostluğu artık bitti. George Clooney ve karısı Amal, Kral Charles ile daha fazla yakınlaştı.

Bu ilginç aile dostluğuna dair söylentiler şimdilik böyle. İleride neler olacağını ise zaman gösterecek.