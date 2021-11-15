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Düğün Dernek filmi oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek hangi yöreye ait?

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Düğün Dernek filmi oyuncuları ve konusu Düğün Dernek hangi yöreye ait

İzlenme rekorları kıran Düğün Dernek ilk filmiyle yeniden ekranlara geliyor. Gösterimi 2013 yılında gerçekleşen Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları filmin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Düğün Dernek filmi oyuncuları ve konusu! Düğün Dernek hangi yöreye ait? İşte Düğün Dernek ile ilgili merak edilenler...

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Bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanan 2013 yapımı Düğün Dernek serinin ilk filmiyle yer alıcak. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Düğün Dernek filmi detayları...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

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DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in olduğu Düğün Dernek filmi oyuncuları arasında Ahmet Kural ve Murat Cemcir başta olmak üzere, sevilen isimler Rasim Öztekin, Zerrin Tümer, Barış Yıldız ve Devrim Yakut yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK HANGİ YÖREYE AİT?

Sivas'in Esenyurt köyünde yasayan Ismail'in ogluTarik bir gün yurt disindan çikagelir. Bu nedenle Düğün Dernek filminde Sivas yöresine ait konuşmalar ve şive film boyunca izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşatmaktadır.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Zerrin Sümer - Şengül Teyze

Jelena Bolic - Marika

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Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

Kemal İnci - İsmail'in abisi

Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

Emel Sayın - Kendisi

Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı

Korhan Herduran - Kuyumcu

Burak Satıbol - Beyaz eşyacı

Cemil Şahin - Cami müezzini

Basri Albayrak - İmam

Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1

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Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2

Olgun Toker - Otel güvenliği

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